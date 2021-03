Die Top-Ausflugsziele Nieder­österreichs (TAZ) blicken positiv in die neue Ausflugssaison. Nach der Öffnung der ersten Kunst- und Kultureinrichtungen herrscht Optimismus. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die neue Ausflugssaison und für alle Eventualitäten gerüstet.

Rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen an einem Strang, um unseren Gästen auch in Zukunft einen sicheren und erlebnisreichen Ausflug zu ermöglichen“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Das 2002 entwickelte Gütesiegel der TAZ steht für ein Qualitätsversprechen. Ein Siegel, mit großer Strahlkraft und Wiedererkennungswert. 50 Attraktionen sind in der Saison 2021 in sieben Kategorien aufgelistet. Einen Überblick darüber, welche Ausflugsziele in COVID-19 Zeiten geöffnet bzw. teilweise geöffnet oder geschlossen haben, finden Ausflügler online auf der TAZ Website.

Unbestritten ist: Das vielfältige Angebot lebt von den Menschen, die im Vorder- und Hintergrund tätig sind. Gärtner*in, Büroangestellte*r, Tierpfleger*in, Gastronom*in, Gästeführer*in und Tourismusfachwirt*in – um den Betrieb als TAZ aufrecht zu halten, ist großes Fachwissen aus den verschiedensten Berufssparten gefragt.

Top-Job bei den Top-Ausflugszielen

Mit einer neuen Jobbörse stellen die TAZ ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal mehr unter Beweis. Die Jobbörse www.top-ausflug.at/jobs bietet allen Interessierten einen perfekten Überblick offener Stellen im Tourismusbereich.

Die Jobbörse ist in die TAZ Website eingebettet und ermöglicht nicht nur eine Eingrenzung der Suche nach Jobangebot oder Region, sondern liefert eine übersichtliche Ergebnisdarstellung – auch auf Smartphones. „Der Einstieg in das Berufsumfeld eines touristischen Betriebes wird damit deutlich vereinfacht. Im Rahmen einer im Vorjahr durchgeführten Mitarbeiterbefragung wurden vor allem unser gutes Arbeitsklima sowie die Weiterbildungsangebote lobend hervorgehoben“, betont Gruber-Jansen.

Auf der neuen Jobbörse werden nicht nur Voll- und Teilzeitjobs angeführt sondern auch Praktikumsplätze angeboten. Bereits seit mehreren Jahren besteht eine Kooperation mit der Tourismusschule HLF Krems. Im Vorjahr wurden gleich in 17 Top-Ausflugszielen engagierte Praktikantinnen und Praktikanten beschäftigt. Aufgrund der großen Nachfrage – für 2021 suchen 20 Betriebe Nachwuchstalente aus dem Tourismusbereich – wurden die Praktikumsplätze auch in die Jobbörse aufgenommen.

Mehr Informationen zur TAZ Jobbörse unter: www.top-ausflug.at/jobs