Wem Curling zu rutschig und Wedeln zu kraftraubend ist, der geht im Winter am besten spazieren. Und besucht die wilden (und die zahmen) Wintertiere in NÖs Naturparks.

„Unseren Steinböcken macht der Schnee gar nichts.“ „Bei uns stehen die Esel, die Schafe und die Ziegen auch bei minus 30 Grad im Freien.“ „Und bei uns sieht man die Wölfe und die Luchse im Winter noch viel besser.“

Denn: Der Winter ist nicht nur auf den Pisten schön. Sondern auch in den Wäldern. Und besonders in den Naturparks. Wie in dem mit den Steinböcken (rund um die Hohe Wand), in dem mit den Eseln (im Wienerwald) und in dem mit den Wölfen (im Ybbstal).

„Im Winter hat man den Park für sich allein. Gerade jetzt kann man’s wirklich genießen!“ Andreas Plachy, Leiter des Naturparks Buchenberg

Sie alle haben im Winter offen. Sie alle haben ganz viel Schnee („wir haben keine Schneehügerl, wir haben Schneeberge“, lacht man an der Hohen Wand), ein bisschen Schnee („wir haben gut zehn Zentimeter“, erzählt man in Buchenberg) oder gerade fast keinen Schnee (sagt man in Purkersdorf). Und: Sie alle haben jede Menge Tiere, die auch bei Minusgraden draußen sind. Und sich über Besucher freuen. Und wenn diese dann noch „trockenes Brot, Salat, Karotten oder Äpfel“ mithaben, gibt’s vielleicht sogar ein Winterpicknick.

Für den zahmen Steinbock („den haben wir mit dem Flascherl aufgezogen“) an der Hohen Wand, für die Haustiere in Purkersdorf oder für die frei laufenden Gänse und Kaninchen, für die Waschbären oder die an die 30 Eulen in Buchenberg. Dort lässt es sich im Winter sogar übernachten – mitten im Wald, im Baumhotel …