Jänner 2020

• 5.– 6.1.2020: FIS Snowboard-Weltcup in Lackenhof am Ötscher

Februar 2020

• 6.2.2020: Fire & Ice: Feuershow für die ganze Familie bei der Schirmbar im Weitental, Ötscher

• 8.2.2020: Guga hö Skifahren in Lackenhof: Früh auf der Piste, dann Brunch in der Eibenhütte

• 15.2.2020: Guga hö Skifahren in Lackenhof: Früh auf der Piste, dann Brunch in der Eibenhütte

• 29.2.2020: Guga hö Skifahren am Hochkar: Früh auf der Piste, dann Brunch im JoSchi Berghaus

März 2020

• 7.3.2020: Ötscher Hütten-Gaudi: Musik und Gaudi überall im Skigebiet

• 7.3.2020: Guga hö Skifahren am Hochkar: Früh auf der Piste, dann Brunch im JoSchi Berghaus

• 14.3.2020: Ötscher Attack: DAS Skitourenrennen in den Ostalpen

• 28.3.2020: Genuss Wedeln 2020 am Hochkar: Wein.Ski.Genuss.

April 2020

• 4.4.2020: 4. Hochkar Dirndlskitag: Rein in die Tracht, auffi am Berg!

• 11.4.2020 Größte Schatzsuche Niederösterreichs am Hochkar: Spaß für die ganze Familie

• 18.4.2020: Hochkar Challenge: Alpintriathlom Run-Bike-Tourenski

Über NÖ größtes Skiresort: Hochkar und Lackenhof am Ötscher

Das Hochkar ist das höchstgelegenste Skigebiet Niederösterreichs und für seine legendäre Schneesicherheit bekannt. Nur 150 km von Wien entfernt präsentiert sich das Hochkar mit 8 modernen Liftanlagen, 19km Pisten, Snowtrail Route99 und einer wunderschönen Landschaft mit einem in Niederösterreich einzigartigen Panorama! Das Hochkar gilt als Zentrum für alpinbegeisterte Wintersportler in den Ostalpen und Weltcupläufer-Schmiede in der Stars wie Thomas Sykora, Andreas Buder, Kathrin Zettel und Katharina Gallhuber groß wurden. Für alle Offpiste Fahrer und Freeride Begeisterten bietet das Hochkar die einzige Freeride Arena in Niederösterreich. Nach getaner Arbeit sorgen zahlreiche Hütten für einen gelungenen Einkehrschwung.

www.hochkar.at

Lackenhof am Ötscher, nur rund 140 km von Wien entfernt, gilt als abwechslungsreiches Skigebiet für die ganze Familie. Für die Kleinsten gibt es den Sunny Kids Park mit neuem Zauberteppich, für die etwas Größeren stehen 6 Liftanlagen und 19 Pistenkilometer perfekt präparierte Pisten zur Verfügung. Vom „First-Timer“ bis zum Profi findet garantiert jeder seine Lieblingspiste. In den urigen Skihütten werden unsere Gäste mit regionaltypischer Kost kulinarisch verwöhnt und können dort einen schönen Schneetag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.www.oetscher.at

Weitere Informationen:

www.oetscher.at, www.hochkar.at