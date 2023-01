Ski-Ausrüstung leihen: Perfekt für Einsteiger

Werbung

In Niederösterreich begann die Wintersaison Mitte November mit energieeffizienter Beschneiung, Städtekampagne und Frühbucherrabatt, sodass die Wintersportregion sich nun schon über erste Gäste freut. Wer bereits seit Jahren Ski fährt, hat wahrscheinlich bereits die passende Ausrüstung gekauft und muss diese nur noch auf Vordermann bringen. Anders verhält es sich, wenn Sie in diesem Winter Ihre ersten Erfahrungen mit Skiern sammeln möchten. Dann stellen Sie sich – wie wahrscheinlich jeder Skianfänger – sicher die entscheidende Frage: Ist es sinnvoll, direkt eine Ski-Ausrüstung zu kaufen? Oder sollte man sie lieber vor Ort leihen?

Fest steht: Für beides gibt es Pro und Contra. Gerade blutige Anfänger sollten aber generell lieber erstmal die Ski-Ausrüstung leihen. Dann können Sie in aller Ruhe ausprobieren, ob Ihnen das Skifahren überhaupt liegt oder ob eine andere Wintersportart eher für Sie infrage kommt. Denn: Der Kauf einer komplett neuen, eigenen Ski-Ausrüstung lohnt sich nur, wenn Sie diese auch entsprechend häufig verwenden. Lesen Sie hier, welche Vorteile das Ausleihen der Ausrüstung mit sich bringt und worauf Sie dabei achten sollten.

Ski-Ausrüstung kaufen? Eher für Fortgeschrittene und Vielfahrer empfehlenswert

Wenn Sie jeden Winter (mehrfach) in den Skiurlaub fahren oder in der Nähe eines Skigebietes leben, lohnt es sich wahrscheinlich, in eine eigene Ski-Ausrüstung zu investieren. Die Preise für Ski betragen mindestens 300 bis 500 Euro. Meist summieren sich die Kosten für weitere Ausrüstungsgegenstände jedoch schnell auf 1000 Euro. Außerdem muss die Ausrüstung optimal an den Fahrer angepasst werden – und das ist gerade bei Einsteigern gar nicht so einfach. Denn bei der Auswahl spielt die Fahrtechnik eine gewisse Rolle, über die Neulinge noch gar keine Auskunft geben können.

Mietausrüstung lohnt sich für Neulinge oft mehr

Wenn Sie noch nie auf Skiern standen, sollten Sie sich Ihre Ski erstmal ausleihen. Sie können mit einem für Anfänger geeigneten Material beginnen. Wenn sich Ihre Fahrtechnik verbessert, leihen Sie beim nächsten Mal einfach Skier aus, die in puncto Länge und Typ besser zu Ihrer fortgeschrittenen Fahrweise passen. Bei einem professionellen Skiverleih werden Sie auch persönlich und professionell beraten. So haben Sie beim Skiverleih Kirchschlag von SPORT 2000 laut Website die Möglichkeit für einen kostenlosen Umtausch, falls doch einmal etwas nicht ganz passen sollten. Eine Abholung am Vortag ist ebenfalls praktisch. So haben Sie Ihre Ski-Ausrüstung schon beisammen und können am nächsten Morgen ohne Wartezeiten direkt mit dem Skivergnügen beginnen. Wenn Sie schon wissen, was Sie wollen, lohnt sich oft die Online-Buchung. Dann sind gegenüber dem Vor-Ort-Verleih mitunter große Rabatte möglich.

Moderne Verleihstationen haben eine große Auswahl an hochwertigen Materialien. Sie können also in Ihrem Skiurlaub jeden Tag andere Skier ausprobieren und so am besten herausfinden, was zu Ihnen passt. Das erleichtert Ihnen dann auch einen etwaigen zukünftigen Kauf eigener Ski. Praktisch ist beim Ausleihen zudem, dass Sie die Ausrüstung nicht erst in das Skigebiet transportieren müssen. Und: Falls Sie nach einem Tag feststellen, dass Sie doch nicht der geborene Wintersportler sind, ist das auch kein Problem. Haben Sie hingegen eine Ausrüstung gekauft, entsteht oft ein gewisser Zwang, die teuer gekauften Gerätschaften nutzen zu müssen. So wird der ersehnte Skiurlaub dann schnell zum frustrierenden Krampf. Nachfolgend haben wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Vorteile des Skiverleihs überblicksmäßig aufgelistet:

Günstigere Kosten: Die Mietgebühren für die Ski-Ausrüstung sind deutlich niedriger als beim Kauf. Natürlich summieren sich die Gebühren mit der Zeit. Für Vielfahrer ist das Ausleihen daher die teurere Variante. Gerade Einsteiger, die erstmal nur einen Skiurlaub verbringen und dann weitersehen möchten, kommen mit dem Ausleihen günstiger weg.

Testmöglichkeiten: Wer Ski ausleiht, kann verschiedene Modelle ausprobieren. Das ist praktisch, denn so finden Sie am besten heraus, welche Skier sich am besten für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen eignen. Das Team vor Ort hilft Ihnen überdies bei der Auswahl.

Transport: Leihen Sie die Ski-Ausrüstung vor Ort im Skigebiet, müssen Sie diese nicht erst mühsam transportieren. Bedenken Sie: Die Sportartikel sind oft sehr sperrig und erfordern daher oft einen komplizierten und aufwendigen Transport, der unter Umständen mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. All dieser Stress entfällt, wenn Sie die Ski-Ausrüstung im Urlaubsort ausleihen.

Pflege: Ausgeliehene Skier und Skischuhe geben Sie nach dem Fahren einfach ab. Die Reinigung und Pflege wird durch den Skiverleih übernommen. Sie müssen sich also um nichts kümmern, was bei einer gekauften Ausrüstung schon deutlich anders aussieht.

Lagerung: Auch die Aufbewahrung daheim entfällt beim Ausleihen der Ski-Ausrüstung. Gerade, wenn Sie nur eine kleine Wohnung ohne Dachboden oder Keller haben, ist das natürlich ein großer Vorteil. Denn: Die Ski-Ausrüstung nimmt auch bei der Lagerung eine Menge Platz weg.

Flexibilität: Wintersport wird spontaner, wenn Sie Ihre Ausrüstung einfach ausleihen. Sie fahren im Winterurlaub an einer interessanten Piste vorbei? Dann müssen Sie sich nicht ärgern, dass Sie Ihre eigene Ausrüstung nicht dabei haben, sondern können sich einfach die Ski leihen.

Bei Kindern wird generell das Ausleihen der Ski-Ausrüstung empfohlen. Sie wachsen so schnell, dass sich der Kauf einer eigenen Ausrüstung nicht lohnt. Erst, wenn die Wachstumsphase vorbei ist und sich das Kind immer noch für das Skifahren interessiert, kann dann über den Kauf einer eigenen Ausrüstung nachgedacht werden.

Welche Ski-Ausrüstung kann überhaupt ausgeliehen werden?

Wenn Sie einen Skiverleih vor Ort besuchen, werden Sie erstaunt sein, wie riesig das Angebot an Leihausrüstungen ist. Ausleihen können Sie zum Beispiel:

Ski

Snowboards

Skistöcke

Skihelme

Skischuhe

Tourenski

Rodeln

moderne Fungeräte wie Schneeschuhe und Snowbikes

Mit solch einer großen Auswahl an Wintersportgeräten können Sie ausprobieren und testen, welche Sportart für Sie geeignet ist und welche besonders viel Spaß bereitet.

