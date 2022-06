Über grüne Almen wandern

Werbung

„Ich will Interessierten die schöne und schützenswerte Natur zeigen“, erklärte Ötscher-Tormäuer-Wanderführerin und Umweltpädagogin Sarah Ehmann bei einer Wanderung von der Passhöhe Zellerrain (oberhalb von Mitterbach am Erlaufsee) zur Gemeindealpe. Die Gemeindealpe liegt im Ötschergebiet, dem größten Naturpark Niederösterreichs. In den Ybbstaler Alpen, auf der Passhöhe Zellerrain (1121 Meter Höhe), befindet sich auch die Landesgrenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark.

Umweltpädagogin Sarah Ehmann am Weg zur Gemeindealpe. Foto: Brigitte Wimmer

Umweltpädagogin Sarah wählte eine leichte Wanderung für uns, welche zuerst auf die Brachalm führte. Ausgehend vom Parkplatz gegenüber vom Gasthaus Zellerrain ging es eine Schotterstraße Richtung Höchbauer aufwärts. Der Bauernhof Höchbauer liegt in mitten einer weiten Almwiese. Rechts beim Bauernhaus vorbei, stiegen wir einen schmalen Pfad, entlang der Wiese bergan und wurden dabei mit einem prächtigen Ausblick über die Berge belohnt. Diese Umgebung nennt sich Brunnstein. Ein kleines Waldstück diente zur Abkühlung am Weg hinauf zur Brunnsteinalm. Der Weg dorthin dauert circa eine Dreiviertelstunde.

Nach einer kurzen Trinkpause ging es von der Brunnsteinsalm auf sanft ansteigenden Forstwegen, über Almen und Almböden, bis zur Halterhütte auf die Brach (geöffnet von Mai bis September). Am Weg zur Hütte empfiehlt es sich, einen kleinen Abstecher zum „Eisernen Herrgott“ zu machen. „Den sollte man sich nicht entgehen lassen“, so die Naturvermittlerin. Beim „Eisernen Herrgott“ handelt es sich um ein Holz-Kruzifix mit einem goldbemalten Jesus, welches in einem Stein verankert ist. Bevor man die Hütte erreicht, muss man an noch an einer Kuhweide vorbei.

Ein Tipp: Die Kühe nicht streicheln, nicht füttern oder erschrecken, sondern ruhig und zügig mit einem sicheren Abstand vorbeigehen.

Kuhweiden ruhig und zügig mit einem sicheren Abstand queren. Foto: Brigitte Wimmer

Auf der Halterhütte angekommen, hatten wir eine phänomenale Aussicht auf die Gemeindealpe und den Ötscher. Hüttenbetreiber Familie Pomberger bietet hier feine Jausen, Mehlspeisen und Getränke an. Wir sonnten uns auf den Holzbänken und ließen uns einen Apfelstrudel schmecken. Nach der Rast setzten wir die Wanderung fort. Es ging etwas bergab, bevor wir einen letzten steilen Anstieg auf die Gemeindealpe erwanderten (circa eine Stunde mit 150 Höhenmetern Unterschied). Von der Gemeindealpe aus, genossen wir einen atemberaubenden Rundblick über das Bergpanorama. Vom Schneeberg bis zum Großen Priel konnte man hier sehen.

Wer jetzt nicht mehr ins Tal wandern möchte, kann einfach mit dem Lift von der Bergstation der Gemeindealpe zur Talstation in Mitterbach fahren. Wir aber stärkten uns mit einem Kaffee im Bergrestaurant Terzerhaus und machten uns auf den Weg über eine Forststraße und einen Steig ins Tal (Dauer circa zwei Stunden) Abenteuerlustige können ab der Mittelstation mit Mountaincarts, über eine Schotterstrecke talwärts sausen.