Geburtsstunde des Vereins „Trailwerk Wachau“ war, als das Benediktinerstift Göttweig das Angebot machte, Teile des Stiftwaldes für Mountainbiker zur Verfügung zu stellen. Sofort wurde die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um mit solid gebauten Trails, einer guten Beschilderung und Beschreibung der mittlerweile zwölf Trails das Projekt Trailarea Göttweig nachhaltig auf der MTB-Landkarte zu etablieren. Natürlich wird die Anlage regelmäßig gepflegt und überprüft, um den Bikern beste Bedingungen zu bieten.

„Trailwerk Wachau sind Mountainbiker, die kollektiv für Mountainbiker solche Anlagen realisieren, gemeinnützig, so wie es in unseren Statuten steht. Unsere Arbeit wäre ohne den Enthusiasmus vieler Gleichgesinnter nicht möglich. Um das gute Verhältnis zu allen Interessengruppen zu wahren, appellieren wir an euch, rücksichtsvoll, freundlich und zuvorkommend zu sein, wenn ihr diesen wunderbaren Sport ausübt, ob am Göttweiger Berg oder anderswo. Unsere Projekte bekommen viel Vertrauensvorschuss, bitte bestätigt durch euer Verhalten, dass wir Mountainbiker dieses Vertrauen auch verdienen“, steht auf der Homepage www.trailwerk.at geschrieben.

Auf dieser findet man auch genaue Beschreibungen der zwölf Trails. Einer davon ist zum Beispiel der Feuerwehrweg: ein mittelschwerer Trail mit einigen klassischen Herausforderungen wie kleinen Stufen, die man rollen oder droppen kann, einem Steinfeld, einem Northshore-Element, schnellen und langsamen Kurven und ganz zum Schluss einem schönen Sprung aus dem Wald heraus. Da juckt es doch gleich richtig in den Mountainbiker-Wadeln ...

Man kann übrigens auch dem Verein beitreten – der Mitgliedsbeitrag, der bis 31. März 2022 gültig ist, beträgt 15 Euro. Man kann aber auch spenden, ohne gleich Vereinsmitglied zu werden. Alle Infos dazu gibt es ebenfalls auf der bereits genannten Homepage.