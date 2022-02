38 Prozent der Niederösterreicher sind übergewichtig

In der Früh nur einen Kaffee trinken oder doch auch etwas essen? Sich mal wieder Schokolade gönnen oder doch einen Apfel essen? Die Chips beim Fernsehen am Abend vielleicht einmal weglassen? Fragen zum das Thema Essen beschäftigen uns beinahe rund um die Uhr und unser ganzes Leben. Die Initiative „Tut gut!“ widmet sich deshalb in ihrer neue Kampagne dem Thema Ernährung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) und die Geschäftsführerin der „Tut gut!“-Gesundheitsvorsorge GmbH, Alexandra Pernsteiner-Kappl, haben sie am Mittwoch präsentiert.

Das Thema Gesundheit habe in den letzten zwei Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. „In Niederösterreich haben wir hier unsere Initiative `Tut gut!´, die sich sehr gut etabliert hat“, sagte Mikl-Leitner. Sie sei zudem auch sehr bekannt: Bei einer Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, die Marke zu kennen. Und: „Tut Gut! wird von 429 Gemeinden in Niederösterreich mitgetragen“, sagte Mikl-Leitner.

Gewichtsabnahme senkt Risiko für Herz- und Diabetes-Erkrankung um 90 Prozent

Nachdem im vorigen Jahr der Fokus auf der mentalen Gesundheit lag, ist heuer das Thema Ernährung im Rampenlicht. Handlungsbedarf gibt es dabei hierzulande allemal: 38 Prozent aller Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind nach Angaben der aktuellen Österreichischen Gesundheitsbefragung übergewichtig (BMI zwischen 25,0 und 29,9). 18,8 Prozent sind sogar fettleibig (BMI über 30).

Ernährung sei neben Bewegung und mentaler Gesundheit eine der drei Säulen für ein gesundes Leben, betont Eichtinger. 17,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden an erhöhten Cholesterin-, Blutfett- oder Triglyceride-Werten leiden. Eine Gewichtsabnahme senke das Risiko für koronare Herzerkrankungen um rund 80 Prozent und für Typ-2-Diabetes um 90 Prozent. „Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache“, sagte der Landesrat. In dem Zusammenhang verwies Eichtinger auf Hilfsmittel, wie die Ernährungspyramide und den optimalen Ernährungsteller.

Saisonkalender als Orientierung

Alexandra Pernsteiner-Kappl betonte, dass man bei der Ernährung auch auf die Saisonalität und Regionalität der Lebensmittel achten sollte. Um hierbei Orientierung zu bieten, habe „Tut gut!“ einen Saisonkalender entwickelt. Er zeigt, welche heimischen Gemüse- und Obstsorten in welchem Monat verfügbar sind. „Das ist deshalb wichtig, weil man nicht unbedingt im Dezember Erdbeeren oder Paprika essen muss, da sie in diesem Monat importiert werden müssen“, meint Pernsteiner-Kappl.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt der neuen Kampagne ist die Website noetutgut.at/ernährung. Hier werden alle Angebote zum Ernährungsschwerpunkt vorgestellt. Darunter befinden sich eine neunteilige Online-Vortragsreihe mit Tipps zum Thema Ernährung, ein neues digitales „Tut gut!“-Kochmagazin und ein Gewinnspiel, bei dem man eine von 6.666 Ernährungspackages gewinnen kann. Ab März startet dann auch eine eigene Webinar-Schiene mit Tut gut!-Experten.