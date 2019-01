Diäten gibt es wie Sand am Meer. Sie sollen die Pfunde in kürzester Zeit purzeln lassen, jedoch können die wenigsten halten, was sie versprechen. Sobald der Jo-Jo-Effekt mit voller Wucht zuschlägt, machen Frustration und Enttäuschung sich breit. Aus diesem Grund werfen die meisten ihre guten Vorsätze schnell über Bord.

Fakt ist: Abnehmen ist gar nicht so einfach. Erst recht nicht, wenn man das Gewicht auf eigene Faust reduzieren möchte. Dass ein schneller Fettabbau trotzdem möglich ist, zeigt wie man mit der richtigen Ernährung und einem individuellen Trainingsplan sein persönliches Wunschgewicht erreichen kann.

Warum die Ernährung beim Abnehmen eine wichtige Rolle spielt

Wer dauerhaft abnehmen möchte, sollte in erster Linie auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten. Immerhin macht sie rund 70 Prozent des Erfolges aus. Sie sollte vor allem eiweißreich sein und wenig Kohlenhydrate enthalten. Denn: Eiweiß macht länger satt, daneben kurbelt es in Verbindung mit Fett den Fettstoffwechsel an.

Sobald die tägliche Zufuhr von Kohlenhydraten reduziert wird, stellt der Körper seinen Stoffwechsel um, indem er die körpereigenen Fettreserven als Energielieferanten nutzt. Einfache Kohlenhydrate in Form von Weißmehlprodukten, Süßigkeiten und Traubenzucker sollten gänzlich gemieden werden. Viel besser sind Vollkornprodukte, die aus komplexen Kohlenhydraten bestehen. Die gleichzeitige Zufuhr von mindestens 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht trägt gleichzeitig zur Vorbeugung eines Muskelabbaus bei. Ein schneller Fettabbau ist somit nur dann möglich, wenn der Ernährungsplan stimmt.

Wie ein individueller Trainingsplan beim Abnehmen helfen kann

Im Gegensatz zur Ernährung macht Sport rund 30 Prozent des Abnehmerfolges aus. Vorausgesetzt, dass man regelmäßig Sport treibt. Wer sich für Ausdauertraining entscheidet, wird ebenso gut abnehmen können wie ein Kraftsportler, nur baut er längst nicht so viel Muskelmasse auf.

Ein gezielter Muskelaufbau hat den großen Vorteil, dass die Muskeln auch dann Energie verbrennen, wenn sie nicht mehr beansprucht werden. Wie schnell man jedoch sein Wunschgewicht erreicht, hängt in erster Linie von den körperlichen Voraussetzungen, der Veranlagung und vom Training ab. Ein gezieltes Krafttraining, das idealerweise mit Ausdauertraining kombiniert wird, kann die Pfunde schnell purzeln lassen.

Ein gezieltes Krafttraining, das idealerweise mit Ausdauertraining kombiniert wird, kann die Pfunde schnell purzeln lassen. Sobald das Training und die Ernährung aufeinander abgestimmt sind, werden die Abnehmerfolge auch schnell sichtbar.

