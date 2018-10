Nicht alle Bewohner in Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen haben Angehörige, die sie besuchen können. Besuche aber bringen Abwechslung in den Alltag. Dann können Ehrenamtliche einspringen. Sie besuchen die Bewohner und plaudern mit ihnen.

„Wir haben Ehrenamtliche, die einmal im Monat kommen“, verrät etwa Andrea Schmuckenschlager, Management Ehrenamt und Alltagsbegleitung im PBZ Klosterneuburg. Zum Beispiel Künstler, die mit den Bewohnern malen. Es gibt auch Ehrenamtliche, die die Seelsorge und die Messe samt Frühschoppen organisieren. Und: „Wir haben Ehrenamtliche, die ausgebildete Therapiehunde mitbringen.“

Was ein Mensch, der als Ehrenamtlicher tätig sein will, mitbringen muss? „Melden kann sich jeder“, sagt Schmuckenschlager. Wobei: „Jeder Bewohner ist einzigartig, hat seine eigenen Bedürfnisse und ist in seiner Entwicklung woanders. Jeden muss man dort abholen, wo er ist – und dazu braucht man ein Talent.“ Das hat nicht jeder. Wichtig ist außerdem, dass man mit den Mitarbeitern im Zentrum gut auskommt und natürlich mit den Bewohnern, mit denen man zu tun hat.

„Das oberste Ziel ist immer, dass sich alle wohlfühlen.“ Andrea Schmuckenschlager, Management Ehrenamt und Alltagsbegleitung

„Das oberste Ziel ist immer, dass sich alle wohlfühlen.“ Dass die Ehrenamtlichen, wenn sie nach Hause gehen, sich denken: Das war jetzt schön. Und es müssen auch nicht alle Bewohner immer mitmachen, wenn ein Bewohner damit erreicht wird, ist das schon wertvoll.

Wie viel Zeit man mitbringen sollte? Regelmäßigkeit ist wichtig. „Die Bewohner gewöhnen sich daran, bauen eine Beziehung auf“ – und freuen sich schon auf die Zeit.

Wer Interesse hat, kann sich einfach an ein Betreuungszentrum wenden. www.noeheime.at, www.noebetreuungszentren.at