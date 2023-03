„Niederösterreich radelt zur Schule“: Jede Radfahrt zählt!

Werbung

Radfahren macht Spaß, ist gesund und schont die Umwelt. „Österreich radelt zur Schule“ startet 2023 unter dem Motto „woom2school“ in eine neue Saison: Bis zum 20. März können Schülerinnen/Schüler, Klassen und ganze Schulen Radel-Kilometer sammeln und attraktive Preise gewinnen. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Schülerinnen/Schüler in Österreich zum Radfahren zu motivieren. Denn: Die positiven Effekte kommen nicht nur der Umwelt, sondern auch der eigenen Gesundheit und Lernfähigkeit zugute. 2022 waren bereits über 110 Schulen mit an Bord und motivierten ihre Schülerinnen/Schüler, aufs Rad zu steigen.

„Wer schon als Kind regelmäßig die Welt mit dem Rad entdeckt, ist auch als Erwachsener anders mobil. Radfahren ist nicht nur eine wichtige Kompetenz für klimaneutrale Mobilität der Zukunft, sondern es hält auch noch fit und macht vor allem Spaß. Jungen Generationen im frühen Alter die Freude am Radfahren nahezubringen ist daher ein wichtiger Schritt in Richtung klimaschonende Mobilität“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Wir wollen so vielen Kindern wie möglich die Liebe zum Radfahren vermitteln. Wir denken nämlich, dass junge Menschen, die das Radfahren lieben, auch als Erwachsene gerne aktiv, gesund und nachhaltig unterwegs sind“, sagt woom-CEO Paul Fattinger: „Aktionen wie woom2school tragen dazu bei, dass dieses Ziel Realität wird.“

Kilometer sammeln und gewinnen

Neben den positiven Effekten für Klima und Körper schaffen die Bundespreise und laufende Gewinnspiele bei „Österreich radelt zur Schule“ einen zusätzlichen Anreiz. Österreichweit gewinnt jeweils eine Schule sowie eine Newcomer-Schule mit dem höchsten prozentuellen Anteil aktiv teilnehmender Schüler:innen ein Fahrradevent für die ganze Schule. Diese werden bei einer feierlichen Auszeichnungsveranstaltung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler geehrt. Zusätzlich nehmen die Schulradler:innen an laufenden Verlosungen teil, bei denen es unter anderem woom-NOW-Bikes sowie Fahrradzubehör zu gewinnen gibt.

Durch „Österreich radelt zur Schule“ können Schulen spielerisch ihren Bildungsauftrag erfüllen und ein Zeichen für die Zukunft setzen. Denn Radfahren hält nicht nur fit und macht Spaß, die Bewegung an der frischen Luft steigert zusätzlich die Lern- und Konzentrationsfähigkeit und baut noch dazu Stress ab. Die Schul-Aktion ist daher die ideale Gelegenheit, Schüler:innen im Alltag sowohl körperlich als auch geistig fit zu halten!

Interessierte Schulen, aber auch Betriebe, Gemeinden, Vereine und Universitäten können sich jetzt schon unter www.radelt.at/veranstalter anmelden, Radel-Kilometer in der App oder Website www.radelt.at eintragen und Mitmenschen zum Radeln motivieren – jede Radfahrt zählt!

Über Österreich radelt: „Österreich radelt zur Schule“ findet im Rahmen von „Österreich radelt“ statt. „Österreich radelt“ ist eine seit 2019 stattfindende Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die vom Bundesministerium für Klimaschutz im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil und allen Bundesländern getragen wird. Die Aktion motiviert Teilnehmende dazu, über die „Österreich radelt“-Webseite www.radelt.at bzw. über die „Österreich radelt“-App die von ihnen geradelten Kilometer zu dokumentieren und dadurch an attraktiven Gewinnspielen teilzunehmen. Mitmachen können sowohl Einzelpersonen als auch Betriebe, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden.