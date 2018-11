Die Kampagne macht mit einer aufsehenerregenden Awareness-Aktion am 28. November am Riemerplatz in St. Pölten Halt und lässt Passanten in die Lebenswelt von Patienten eintauchen. In den nächsten Monaten tourt die Kampagne durch ganz Österreich.

Was passiert vor Ort?

Auf dem Riemerplatz wird eine Spiegel-Installation platziert, in der sich Passanten bei mehreren Stationen im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von den Lebensumständen der Betroffenen machen können. Mit blinden sowie Zerr- und lichtdurchlässigen Spiegeln tauchten sie in die Welt von Psoriasis-Patienten ein, die aufgrund der sichtbaren Krankheitsmerkmale oft unter Scham, Ausgrenzung und Depressionen leiden. Zudem werden die Passanten über die Krankheit und ihre Begleiterscheinungen informiert. Als eyecatcher fungiert die Kernbotschaft „Lass dich anschauen“, deren Lettern auf ca. 19 Meter Länge aufgestellt werden.

Nicht ansteckende, systemische Krankheit

Psoriasis ist eine systemische, chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Äußerlich sichtbar werden die Symptome bei etwa 90 % der Betroffenen in Form von silbrigen Schuppen, den so genannten „Plaques“, auf der Haut . Dies bedeutet für die Erkrankten häufig eine enorme psychische Belastung. Zusätzlich leiden Menschen mit Psoriasis häufig unter Juckreiz und Schmerzen. Die nicht ansteckende Erkrankung kann nicht geheilt, aber vielfältig behandelt werden. Denn die vergangenen Jahre haben viele neue und aussichtsreiche Therapien hervorgebracht.

Bei knapp der Hälfte der Patienten ist der letzte Arztbesuch länger als ein Jahr her. Vielfach sind sie mit dem Behandlungsergebnis unzufrieden. Demnach wünschen sich 85 Prozent der Patienten eine bessere Therapie

Schuppenflechte: Awareness-Aktion „Lass dich anschauen.“

Wann: Mittwoch, 28.11.2018, 10.00 bis 16.00 Uhr

Wo: Riemerplatz, St. Pölten

Mehr Infos für Betroffene unter www.lassdichanschauen.at