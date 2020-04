Pläne schmieden, Tagesstruktur einhalten, mehr aufeinander achten, Gefühle wahrnehmen, viel bewegen – Ratschläge zur Verbesserung der seelischen und körperlichen Verfasstheit gibt es derzeit viele.

Aber: Wie sollen all diese Tipps umgesetzt werden? Dazu hat Psychoanalytikerin Rotraud Perner nun ein Buch verfasst. Diverse Situationen sind darin aufgelistet, in die Menschen in Krisenzeiten (und auch sonst) geraten können. Und dazu Übungen, wie diesen unangenehmen Situationen am besten begegnet werden kann.

„Krisen gibt es viele“ schreibt Perner, „ ... Grundsätzlich ist dazu festzuhalten: Angst ist eine ,Freundin‘, die uns darauf hinweist, dass wir achtsam und vorsichtig sein sollen.“

Zum Buch:

(Über)Leben in „interessanten Zeiten“. Leibseelische Balance unter Krisenbedingungen.

Edition Roesner, artesLiteratur, ISBN 978-3-903059-92-4

www.edition-roesner.at

www.perner.info