Wer andere im Alltag unterstützen, direkt mit Menschen arbeiten, sie pflegen und betreuen möchte, dem bieten sich eine Vielzahl an Pflegeberufen. Sie kommen an verschiedenen Orten zum Einsatz. Wie in Krankenhäusern, in Pflegeheimen oder auch im Rahmen von mobilen Sozialdiensten direkt zuhause bei den Menschen.

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Wer im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege arbeiten möchte, kann Gesundheits- und Krankenpflege an den FHs St. Pölten, Krems oder Wiener Neustadt studieren. Der Bachelor-Studiengang dauert sechs Semester. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger können im mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen tätig sein.

Angehörige des gehobenen Dienstes kümmern sich zum Beispiel um die Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen, sie sind verantwortlich für den Pflegeprozess, unterstützen und fördern Betroffene in deren Alltag, überwachen ihren Gesundheitszustand …

Pflegefachassistenten und Pflegeassistenten. Sie unterstützen diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger und setzen die Maßnahmen und Aufgaben, die ihnen vom gehobenen Dienst anvertraut wurden, um.

Die Ausbildung an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen zur Pflegefachassistenz dauert zwei Jahre (3.200 Stunden Theorie und Praxis), die zur Pflegeassistenz ein Jahr (1.600 Stunden in Theorie und Praxis).

Heimhilfe helfen älteren Menschen, die zuhause nicht mehr alles alleine schaffen, beim Alltag, beim Aufräumen, beim Einkaufen, bei der Körperpflege, beim Anziehen … Und: Sie sind ein wichtiger sozialer Kontakt.

Wer Heimhilfe werden möchte, braucht die Ausbildung dazu. Diese umfasst 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Praxis. Sie wird von Sozialdiensten, Gesundheits- und Krankenpflegeschulen usw. angeboten.

Wie viele andere Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich, wie zum Beispiel Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten, werden vor allem Pflegeberufe in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Warum? Die Menschen werden immer älter und brauchen dabei immer mehr Unterstützung. Anfangs noch – solange es möglich ist – in den eigenen vier Wänden. Später im hohen Alter in den Pflegeheimen. Wobei schon jetzt die Nachfrage an Pflegepersonal in allen Bereichen groß ist.