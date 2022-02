Gerhard Ast: Tischtennis als Berufung

„Wenn man einen Sport so intensiv betreibt, wie ich das tue, stellen sich Erfolge ein. Mit diesen Erfolgen bleibt man dann dem Sport auch treu und lang verbunden“, erklärt Gerhard Ast. Der 74-Jährige spielt seit mehr als 60 Jahren Tischtennis – und das in der Tat überaus erfolgreich. Erst vergangenen Oktober holte er so bei den Seniorenmeisterschaften in Baden mit seinem steirischen Partner Reinhard Sorger Gold im Herrendoppel 70+, Silber im Herrendoppel 65+ und ebenfalls Silber im Herreneinzel 70+.

„Dieser letzte Sieg im Herbst war schon sehr emotional für mich. Reinhard Sorger und ich haben in unserer Jugend schon gegeneinander gespielt – er in der steirischen, ich in der niederösterreichischen Jugendauswahl. Es ist schön, dass man sich da wieder trifft, Gedanken austauscht und Jahrzehnte später als Senioren spielt. Das ist schon phantastisch“, erzählt Ast.

Jahrzehntelang sportliche Erfolge

Gerhard Ast hat in seiner Tischtennis-Laufbahn schon einige Pokale gewonnen. Foto: zVg

Seit mehr als 60 Jahren ist Ast auch mit seinem Heimatverein ATUS Traismauer verbunden – den Vorsitz hat dort übrigens sein Bruder Walter Ast inne. Doch warum ausgerechnet Tischtennis? „Ich habe früher schon auch Fußball oder Handball gespielt. Aber Tischtennis ist als Einzelsport sehr interessant. Wir haben als Jugendliche schon an Turnieren teilgenommen und die sportlichen Erfolge waren dann klar unsere ganz eigenen. Das war in dem Alter schon sehr toll“, schmunzelt Ast.

Sportliche Erfolge gab es allemal – und das zu jeder Zeit seiner Laufbahn. So etwa im Mai 1965, als Ast mit seinem Verein NÖ Landesmeister in der Jugend wurde. Oder 1973, als er sich nicht nur den NÖ Landesmeistertitel im Herreneinzel holte, sondern auch von der Regionalliga Ost in die Staatsliga aufstieg. „Krönend war für mich der österreichische Mannschaftstitel 1973/74. Der zählt am allermeisten, sagt man“, freut sich Ast. Besonders emotional für ihn persönlich sei auch der Einzeltitel bei der Staatsmeisterschaft in der Seniorenklasse 50 im Jahr 2003 gewesen. „Das war wunderbar, ein richtig denkwürdiges Ereignis. Da waren alle Niederösterreicher bei mir und haben gratuliert“, erzählt Ast.

„Es ist eigentlich ganz einfach: Wer rastet, der rostet.“Gerhard Ast, Tischtennis-Profi

Ganz besonders stolz ist er darauf, dass er in der aktuellen Seniorenrangliste für alle Teilnahmen an den österreichischen Meisterschaften derzeit die Nummer eins ist. Zur Erklärung:

In der Rangliste werden alle Punkte gesammelt, die über die Jahre hinweg gewonnen wurden.

Das Tischtennis-Spielen hat Gerhard Ast aber nicht nur viele Erfolge und Gewinne gebracht. Auch auf seine körperliche Fitness hatte und hat der Sport maßgeblich Einfluss. „Mit Tischtennis bleibt man nicht nur in Bewegung, es ist auch ein sehr vielfältiger Sport“, erklärt Ast. Denn: „Man hat den Schläger in der Hand und muss schauen, wie der Ball fliegt, man muss schnell reagieren.“ Gerade im Alter sei dieser Sport optimal – nicht umsonst war der älteste Teilnehmer bei den letzten Weltmeisterschaften 100 Jahre alt.

Daneben genießt Ast auch, dass er nach wie vor viel unter Menschen sein kann. „Man lernt nicht nur im Verein Leute kennen. Durch die Wettkämpfe knüpft man auch laufend neue Kontakte, bekommt Anerkennung. Das ist sehr wichtig“, meint Ast. Besonders dankbar ist er seiner Familie, die ihn in all diesen Jahren auf seinem Weg immer unterstützt hat.

Vereine für Sport und Geselligkeit

Sein Tipp für die Fitness im Alter? „Es ist eigentlich ganz einfach: Wer rastet, der rostet“, weiß Ast. Und: „Wenn man immer wieder Bewegung macht, kann man viel erreichen. Man bleibt viel länger fit als andere und hat das Gefühl, dass man nicht so schnell krank wird. Ich kann zum Beispiel noch gewisse Übungen ausführen, die andere in meinem Alter so nicht mehr stemmen können“, sagt Ast. Wichtig sei, keine Ruhe zu geben und den inneren Schweinehund immer wieder zu überwinden.

Er rät daher zu versuchen, immer wieder spazieren zu gehen und Sport zu betreiben. „Es gibt so viele Vereine in der Umgebung, die dazu animieren, verschiedene Arten von Bewegung zu machen. Der Vorteil ist hier nicht nur, dass man Sport macht. Man lernt auch, die Bewegungen richtig auszuführen und knüpft ganz nebenbei auch neue Kontakte. Das spornt noch einmal zusätzlich an“, sagt Ast.

Ast ruft auch dazu auf, keine falsche Schüchternheit walten zu lassen: „Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu machen, dann kann ich einfach dorthin gehen und fragen – und vielleicht gibt es dann jemanden, der einen trainiert.“ Wichtig sei auch als Senior „nicht bockig zu sein, nur weil man einmal

etwas nicht sofort kann und schafft“.