„Die optimale Pflege und Reinigung ist bei Kontaktlinsen wesentlich“, warnt Markus Gschweidl, Niederösterreichischer Landesinnungsmeister der Augenoptiker/Optometristen.

„Neben der Ansteckung durch das Coronavirus sind auch Pilzerkrankungen eine Gefahr. Studien haben gezeigt, dass mangelnde Hygiene der Hauptauslöser für Pilzerkrankungen am Auge ist.“ Leider werden aber gerade jetzt die Hygienestandards bei so manchen Kunden gelockert. „Sie sind verunsichert, ob sie überhaupt aus dem Haus sollten, um etwa Kontaktlinsenflüssigkeit zu besorgen“, so Gschweidl.

Gesundheitsgefährdende Unarten:

Ins Auge fassen oder Linsen angreifen, ohne die Hände vorher gründlich mit Seife zu waschen.

Aufbewahrungsflüssigkeit nicht nach jedem Tragen wechseln

Kontaktlinsen länger als vorgeschrieben tragen.

Ein Pflegemittel verwenden, das gar nicht zum Kontaktlinsentyp passt.

Schlimmer noch: Leitungswasser oder gar noch unpassendere Flüssigkeiten (z. B. Speichel oder Handdesinfektionsmittel) zur Reinigung einsetzen.

Bei falschen Temperaturen lagern (empfehlenswert: Zimmertemperatur bis 25 Grad).

„Halten Sie sich in jedem Fall an die Herstellerangaben und sorgen sie rechtzeitig für Nachschub an Pflegemitteln und auch an Kontaktlinsen“, rät Gschweidl. Die niederösterreichischen Augenoptiker/Optometristen sind im Notbetrieb für Fragen und Bestellungen telefonisch oder per Email erreichbar. „Setzen Sie sich gerne auf diesem Weg mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten in Verbindung.“