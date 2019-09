Nur wenige Branchen boomen in Österreich in solchem Ausmaß wie die Gesundheits- und Sozialbranche – und hier speziell die Pflege und Betreuung älterer Menschen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich um fast 40 Prozent gewachsen! Und jede einzelne Studie, jedes einzelne Berechnungsmodell sagt dasselbe aus: Das wird so weitergehen.

Und das muss es auch: Denn der Pflegebedarf wird weiter steigen. Fachleute wissen das schon lange und weisen seit vielen Jahren darauf hin.

Bis zum Jahr 2025 prognostiziert der neue NÖ Altersalmanach einen Anstieg der mobilen Pflege um 17 Prozent, ebenso bei der stationären Pflege. Dafür brauchen wir Fachkräfte, die diesen hohen Bedarf mit Wissen, Engagement und Herz abdecken können.

In ganz Niederösterreich hätten wir sofort 200 Stellen in der Pflege und Betreuung zu besetzen. Wir sehen das als unsere große Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte: Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern, für sie ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen und gemeinsam für die Familien Niederösterreichs da zu sein.

