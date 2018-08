Familiensituationen können sehr unterschiedlich sein. Genauso vielfältig sind auch die Angebote und Leistungen der Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks Niederösterreich. Das Hilfswerk Niederösterreich begleitet und unterstützt Familien in alltäglichen wie auch herausfordernden Situationen.

Ob Erziehungsprobleme, Partnerschaftskonflikte, Pubertätskrisen, Scheidungsprobleme oder andere belastenden Lebensbereiche – wenn schwierige Situationen nicht mehr alleine zu bewältigen sind, unterstützen erfahrene Beraterinnen und Berater im Rahmen der Familienberatung. Neben Beratung in Krisensituationen wird auch ein Schwerpunkt auf präventive Aufklärungsarbeit und Information gelegt. Im Rahmen der Förderung der Familienberatungsstellen durch das Bundesministerium für Familien und Jugend werden auch Beratungen bei Gericht angeboten. Jeder von uns wünscht sich, in einer glücklichen und zufriedenen Familie zu Hause sein. Wenn es einmal nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, ist es gut, Hilfe von außen anzunehmen. 13 geförderte Familienberatungsstellen des Hilfswerks Niederösterreich sind in die Familien- und Beratungszentren integriert. Expertinnen und Experten beraten Einzelpersonen, Familien, Paare sowie auch Kinder und Jugendliche und finden gemeinsam die passende Lösung.

