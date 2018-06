Clemens G. Arvay ist Diplom-Ingenieur und Biologe. Der 38-jährige Autor studierte Lanschaftsökologie und angewandte Pflanzenwissenschaften in Wien und Graz. Sein Augenmerk legte er auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur, wobei er die positive Auswirkung von Pflanzen und Tieren auf die Gesundheit des Menschen entdeckte.

Als Arvay am Buch „Der Heilungscode der Natur“ schrieb, lag gerade sein kleiner Sohn Jonas im Grazer Krankenhaus. Der damals 17 Monate alte Jonas musste einige Wochen im Spital verbringen. Die Kinderklinik war in eine Waldlandschaft eingebettet und der Junge durfte jeden Tag mit seinen Eltern eine Spazierfahrt im Kinderwagen machen. Laut Arvay konnte Jonas diese täglichen Ausfahrten kaum erwarten und war selig, sobald sie sich in der Natur bewegten. Das Herbstlaub der alten Buchen, die Vögel, Rehe und Eichhörnchen halfen dem Kind, die strapaziöse Zeit im Krankenhaus besser zu überstehen. Die regelmäßige Auszeit vom Klinikalltag erleichterte Jonas, die belastenden Erlebnisse zu verarbeiten und dadurch seine Psyche vor tiefen Schäden zu bewahren. Der Autor beobachtete auch, dass Krankenschwestern, Ärzte und Psychologen den Wald in ihren Pausen nutzten, um sich vom anstrengenden Klinikalltag zu erholen.

In seinem Buch zitiert Arvay auch die Umweltpsychologin Rachel Kaplan von der Universität Michigan, die in einer wissenschaftlichen Untersuchung feststellte, dass selbst kurze Blicke aus dem Fenster auf Bäume oder Grünflächen in Stresssituationen entlasten und entspannend wirken.

Lukas Beck

Und in einem naturwissenschaftlichen Fachjournal von 1984 fand Arvay Ergebnisse einer mehrjährigen klinischen Studie an operierten Patienten in Schweden vom Gesundheitswissenschafter Roger Ulrich. Die Behandlung und die Unterbringung der Personen in dieser Studie war identisch, doch ein Teil der Patienten konnte aus dem Fenster auf Bäume sehen und die andere Gruppe sah lediglich eine Hausmauer. Die Wundheilung der „Baumgruppe“ entwickelte sich schneller als die der „Hausmauergruppe“, die Patienten brauchten kaum Schmerzmittel zur Erleichterung und es gab weniger postoperative Komplikationen bei dieser Gruppe.

Arvay nimmt seine Leser auf eine Reise zur ersten Zelle der Erde mit, erzählt vom Verjüngungshormon DHEA, welches durch Spaziergänge im Wald angekurbelt wird, appelliert an Stadtbewohner, sich Grünflächen und Naturerholungsräume zu schaffen und glaubt fest daran, dass uns die tief greifende Verbindung mit Pflanze und Tieren gesund hält oder auch heilen kann.

Der Autor kommt zu der Erkenntnis, dass das menschliche Immunsystem auch eines unserer Sinnesorgane sei und in hochkomplexer Form mit dem Hormonsystem, dem Nervensystem und anderen Organen im Körper kommuniziere. Der Mensch sei ein Teil des Netzwerks des Lebens, meint Arvay, und das ist schon aus biochemischen Gründen von der Natur nicht trennbar. Nicht nur Umweltgifte und negative Einflüsse des modernen Lebens machen den Menschen krank, sondern auch das Fehlen bioaktiver Substanzen. Aufenthalte in der Natur brächten laut Arvay die Zahl und Aktivität der menschlichen Abwehrzellen wieder auf ein natürliches Niveau.

Zum Buch

Titel: „Der Heilungscode der Natur“

Autor: Clemens G. Arvay

Verlag: Riemann Verlag, München

Deutsche Erstausgabe: 2016

Bestellnummer: ISBN 978-3-570-50201-3