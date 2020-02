Auszeit im Waldviertel .

Gönnen Sie sich doch eine wohlverdiente Auszeit im Waldviertel! In der Sole Felsen Welt in Gmünd können Sie in warmer Heilsole baden, bei kreativen Aufgüssen in der Sauna entspannen, sich eine Massage gönnen und im Naturzimmer die Kraft des Waldviertler Urbaums „Fehra“ spüren.