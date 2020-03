„In der aktuellen Situation sind transparente und wahrheitsgetreue Informationen entscheidend. Fakten schaffen Sicherheit, und ich möchte die Menschen in Österreich datenbasiert über die Lage zum Coronavirus in unserem Land informieren“, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Daher gibt es ab sofort online ein Corona-Informationsportal, das über die aktuelle Gesamtzahl der infizierten Menschen in Österreich informiert, über die Fallzahlen in den Bezirken und wie viele im Krankenhaus bzw. in intensivmedizinischer Betreuung sind. Auch das Alter und das Geschlecht der Erkrankten ist ersichtlich.

Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Der jeweilige Aktualisierungszeitpunkt wird im Portal ausgewiesen. Als Quelle dienen ausschließlich geprüfte und validierte Daten gemäß Epidemiegesetz. Die Daten werden von den Bezirksverwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt.

Das Corona-Informationsportal gibt es unter: https://info.gesundheitsministerium.at