Richtige Adresse bei offenen Fragen "wesentlich" .

Um in Sachen Coronavirus rasch Antwort auf offene Fragen zu erhalten, sei es "wesentlich, sich an die richtige Adresse zu wenden", betonte Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag. Dies unterstütze die vorhandenen Kapazitäten und verkürze die Wartezeiten deutlich.