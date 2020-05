Neben Verdachtsfällen wurden in den vergangenen Wochen auch immer wieder Menschen im Rahmen von Screenings auf Covid-19 oder Antikörper getestet.

Das kann zum Beispiel passieren, wenn irgendwo ein Hotspot auftritt. Oder um herauszufinden, wie hoch die Durchseuchungsrate von bestimmten Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind, oder in bestimmten Einrichtungen ist.

Testreihen wurden bisher etwa in Spitälern, Pflege- und Behindertenheimen, aber auch bei Hausärzten sowie Mitarbeitern von sozialmedizinischen und sozialen Diensten durchgeführt. „Die Tests setzen auf Freiwilligkeit und werden auf Grundlage epidemiologischer Aspekte sowie Erfordernisse veranlasst“, erläutern die zuständigen Regierungsmitglieder Ulrike Königsberger-Ludwig und Christiane Teschl-Hofmeister. Teilweise vom Bund, teilweise vom Land.

Bis zu 50.000 weitere Testungen möglich

„Die Screeningprogramme sind ein wichtiger Teil der blau-gelben Teststrategie, in deren Rahmen bis zum heutigen Tag ca. 12.000 PCR-Testungen durch Screenings durchgeführt wurden“, betonen die beiden.

Um Screenings wie diese weiterführen zu können, hat die NÖ Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung einen Betrag in der Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Durchführung von Screening-Untersuchungen auf SARS-CoV-2-Krankheitserreger und Antikörper beschlossen. „Mit dem heutigen Beschluss können nun bis zu 50.000 Testungen umgesetzt werden“, so Königsberger-Ludwig und Teschl-Hofmeister.

„Getroffene Maßnahmen haben ihre Wirkung gezeigt“

Bisher setzte man im Kampf gegen Corona neben Screenings auf Tests durch mobile Teams, aber auch auf Drive-in-Teststationen, die Verdoppelung der Testkapazitäten und eine landesweite Informationskampagne. Zudem wurde ein konsequentes Contract Tracing verfolgt, also das Identifizieren von Kontaktpersonen durch Ärzte der Bezirksverwaltungsbehörden.

„Die getroffenen Maßnahmen haben insgesamt ihre Wirkung gezeigt und unser Ziel der Abflachung der hohen Steigerungszahlen an Neuerkrankungen erreicht. Allerdings wird das Coronavirus unser aller Leben auch in Zukunft beeinflussen. Aus diesem Grund bleibt der Schutz vor einer Infektion unser zentrales Anliegen“, so Königsberger-Ludwig und Teschl-Hofmeister abschließend.