Demenz ist in Österreich auf dem Vormarsch. Die Ausbreitung der Krankheit ist vor allem auf die demografische Alterung der Bevölkerung zurückzuführen. Aktuell leben in Österreich zirka 115.000 bis 130.000 Demenzkranke. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.

In Niederösterreich hilft den Angehörigen oder direkt Demenz-Betroffenen das NÖ Demenz Service. Seit Anfang 2018 führte diese Drehscheibe für die Demenzversorgung in Niederösterreich 1.017 Beratungen durch. Bei diesen Gesprächen geht es darum, den Angehörigen bei Problemen zur Verfügung zu stehen oder Tipps geben, wie man mit den an Demenz leidenden Menschen umgehen kann.

NÖ Demenz Service in Zeiten von Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch die Demenz-Beraterinnen und Demenz-Berater bei der Kommunikation mit ihren Klientinnen und Klienten neue Wege finden. Derzeit finden die persönlichen Gespräche vorwiegend per Telefon oder virtuell statt.

Auf Wunsch ist aber auch ein Hausbesuch möglich. Die Hilfesuchenden können sich auch an die Kundenservicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wenden. Dort sind die “Info-Points Demenz” mit Expertinnen und Experten ebenfalls wieder besetzt.