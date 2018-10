Bei einem Schlaganfall muss alles schnell gehen. „Je früher man versorgt, desto besser“, betont Ronald Gallob, Vizepräsident und Kurienobmann der angestellten Ärzte in der NÖ Ärztekammer. „Eine Stroke Unit alleine reicht nicht.“

Neben der Behandlung mit Medikamenten, die das Gerinnsel im Gehirn auflösen sollen, gibt es auch die Möglichkeit, das Gerinnsel mechanisch zu entfernen. Dazu braucht es Interventionseinheiten und das dazu nötige Personal. Der Patient muss untersucht werden, welche Behandlung die richtige ist.

Zurzeit stehen Interventionseinheiten an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung. „In Niederösterreich haben wir kein Zentrum, das das sieben Tage rund um die Uhr anbieten kann“, gibt Wolfgang Walentich zu bedenken. Das aber sei nötig. Anfangs ein Zentrum, das 24 Stunden am Tag bereit steht. In Zukunft pro Gesundheitsregion eine Einheit.

Investitionen sind nötig

„Wenn man in die Medizin nicht investiert, gibt es keine Moderne in der Medizin.“ Da solche aber nicht aus laufenden Budgets bezahlt werden kann, gilt: „Wir brauchen den Mut der Politisch-Verantwortlichen“, betont Walentich, der zum Dialog einlädt.

Neben notwendigen Einheiten & Co. sind zudem eine gute Ausbildung der Ärzte und klare Strukturen der Krankenhäuser und ihrer jeweiligen Funktionen notwendig, damit Ärzte Patienten optimal behandeln können.