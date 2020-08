An welche Auffrischungsimpfungen sollte man denken? Gegen welche Krankheiten ist man eigentlich geimpft? Informationen wie diese enthält der Impfpass – zumindest, wenn man ihn beim Arzt auch immer mithatte. Ansonsten fehlen sie.

aber ändern. „Sie haben mit einem Klick und auf einem Blick den aktuellen Stand der Impfungen und werden an anstehende Impfungen erinnert“, erläutert NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger. Dadurch würden Doppelimpfungen vermieden und die Durchimpfungsrate gesteigert werden.

„Ein guter Schritt“, glaubt NÖ Ärztekammer-Präsident Christoph Reisner. Bisherige lokale Impfdatenbanken seien nicht vernetzt gewesen. Für Ärzte könnte es jedoch ein zusätzlicher Aufwand sein. Den E-Impfpass für eine gute Sache hält auch NÖ Apothekerkammer-Präsident Peter Gonda, er könne die Beratung erleichtern.

Finanziert wird der E-Impfpass zu zwei Dritteln durch den Bund und jeweils zu einem Sechstel durch die Sozialversicherung und die Länder.

Im September soll das Gesundheitstelematikgesetz im Parlament beschlossen werden. Im Oktober startet das Pilotprojekt. Zunächst wird der E-Impfpass in die Landessanitätsdirektionen integriert, dann in die Arztpraxissoftware bzw. in die Weboberfläche des E-Card-Systems. Auch eine App ist geplant. Und: 2021 soll es den E-Impfpass flächendeckend geben.