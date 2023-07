Thema Embodiment: Wahre Gesundheit beginnt im Kopf

Embodiment, was so viel wie “Verkörperung” bedeutet, beschreibt einen Zustand, in dem der Geist, dessen Organ das Gehirn bildet, immer in Bezug zum gesamten Körper steht. Körper und Geist stehen demnach in ständiger Wechselwirkung. Nur durch dieses Zusammenspiel kann der menschliche Geist intelligent arbeiten. Sprich: sich selbst entfalten, neue Entdeckungen machen und Pläne sowie Ideen in die Tat umsetzen.

Jedoch ist diese Harmonie viel zu oft durch Stress unterbrochen. Stress beschreibt eine Reaktion auf besonders große körperliche, emotionale sowie geistige Anforderung und Belastung. Auch in Niederösterreich sind immer mehr Menschen von stressigen Alltagssituationen betroffen, obwohl es sich um eine ländliche Gegend handelt. Das ständige Hin- und Herhetzten zwischen Terminen, Konflikte, Zeitdruck, qualitative bzw. quantitative Überforderung können Ursachen sein, die Stress auslösen. Allerdings wird Stress oft sehr einseitig als ein äußerer Umstand betrachtet, um sich nicht kritisch mit dem eigenen Fehlverhalten, sich selbst und anderen auseinandersetzten zu müssen.

Dauerhaft anhaltender Stress kann zu körperlichen Erkrankungen führen

Wurde der Körper erst einmal in Stress versetzt, sind oft Angst und Hilflosigkeit die Folge. Typische Anzeichen dafür sind ein Ausweichverhalten, wie etwa das Vermeiden von Gesprächen, und eine Handlungsunfähigkeit. Weiters gerät der Körper in Alarmbereitschaft. Zunächst wird vermehrt das Stresshormon Kortisol ausgeschüttet. Dies führt zu einer erhöhten Muskelanspannung, einer intensiveren Durchblutung und der Stoffwechsel wird angeregt.

Ein verringertes Schmerzempfinden ist die Folge davon, dass das Gehirn den Kreislauf über das unwillkürliche Nervensystem stellt. Bei länger andauerndem Stress wird das Immunsystem geschwächt. Krankheit ist die Folge. Häufig äußert sich der Stress, der dann bereits chronisch geworden ist, in Bauch-, Kopf-, und Gliederschmerzen sowie Schlafstörungen. Des Weiteren treten Aufmerksamkeitsdefizite auf und die Gedächtnisleistung nimmt ab.

Schmerzen und Schlafstörungen als Folge von Stress können auch zu Fehlhaltungen führen

Haltung ist nämlich nicht angeboren oder ererbt, sondern selbst geformt beziehungsweise angepasst. Sie wird durch Einwirken anderer Menschen, Stress oder anderwärtigen Situationen von ihrem natürlichen Erscheinungsbild beeinflusst. Dies konnte auch durch Experimente von den Psychologen John Riskind und Carolyn Gotay bewiesen werden. Menschen zeigen nach bereits acht Minuten in einer gekrümmten Haltung eine frustrierte und gestresste Stimmung. Ein anderes Experiment zeigte, dass Menschen in einer überspannten Haltung nach gewisser Zeit einen strengen, verkrampfen Gesichtsausdruck aufweisen. Diese Kühle spiegelte sich dann auch in den Gefühlen und dem Auftreten wider. Die natürliche Leichtigkeit der aufrechten Haltung und Bewegung geht zusehends verloren.

Verfällt man in eine solche Fehlhaltung, beraubt man seinen Körper der Möglichkeit, Gefühle spontan und intensiv auszudrücken, natürlich immer im Abgleich mit dem Kopf dem Herzen, und ob diese Gefühle auch dem Umfeld nicht schaden. Wie Martin Buber einst postulierte „Erst am Du wird der Mensch zum ich“. “Deswegen ist Hellhörigkeit gegen wohlwollende Kritik von außen genauso wichtig wie eine kritische Selbstreflexion”, erklärt der Psychiater Raphael M. Bonelli gegenüber der NÖN. Hätte man einmal die unbewussten Muster des Bauches bewusst gemacht, kann man sich auch mit dem Herzen steuern und somit korrigieren. Dies bedarf jedoch an Zeit und Geduld mit sich selbst. “Wir nennen das Herzensbildung, indem wir uns langsam auf das orientieren, was uns wirklich wichtig ist im Leben”, fügt Bonelli hinzu.

Denn mit der Zeit können manifestierte (im Gedächtnis verankerte) Muster auftreten, die in chronischen Schmerzen, Gelenksabnützungen und Bandscheibenvorfällen ihren Niederschlag finden. Teilweise werden solche Muster über Generationen weitergegeben, da Kinder die Haltung und das Verhalten ihrer Vorbilder durch Lernen am Modell kopieren.

Fehlhaltungen können jedoch durch das richtige Mindset korrigiert werden

Die Art, auf die sich ein Mensch bewegt, hat nämlich Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Um die ursprünglich leichte aufrechte Haltung wieder zurückzuerlangen, ist es jedoch nötig, seinen Körper mit Überzeugung neu zu entdecken. Verspannte Muskeln, verklebte Faszien und blockierte Gelenke können durch gezielte Maßnahmen wieder in ihre richtige Position versetzt werden, schreibt Benita Cantieni in ihrem Buch Embodiment.

Folgende einfache Übung kann immer und überall gut durchgeführt werden

Zunächst muss man sich gerade hinsetzen, beide Füße werden parallel und im Abstand von etwa zehn Zentimeter am Boden abgestellt, die Knie sind im rechten Winkel abgewinkelt. Die Hände werden über dem Kopf O-förmig zusammengehalten. In dieser O-Haltung sinken die Schultern über eine leichte Rückwärtsbewegung nach unten ab. Die Sitzhöcker bilden den tiefsten Sitzpunkt und werden daher intensiver als gewohnt wahrgenommen. Der Kopf, der sogenannte Kronen-Punkt, wird gerade nach oben ausgerichtet. Jetzt atmet man bewusst tief ein und auf natürliche Weise wieder aus. Der Atem darf dabei weder zurückgehalten werden, um das Ausatmen zu verzögern, noch herausgepresst werden. Der natürliche Fluss des Atems ist genau richtig. Nach bereits kurzer Zeit tritt eine leichte Entspannung ein. Der Mensch erholt sich. Ruhe und Fürsorge für sich selbst sind die Grundvoraussetzungen für einen gelungenen Stressabbau, Erholung sowie neue Energie und sorgt zudem auch für Wohlbefinden.

Mit Handlungen, die für einen selbst von großer Bedeutung im Leben sind und einen innerlichen Ausgleich schaffen, entwickelt sich eine Haltung, die sich auf die Bauchgefühle auswirkt und diese positiv beeinflusst, so der Psychiater. “Diese Technik kannten schon die antiken griechischen Philosophen, wie etwa Aristoteles. So kommt man zu einer Gelassenheit, die nicht aufgesetzt, sondern ganz von innen kommt”, erklärt Bonelli.