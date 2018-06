Kalorienarme Lebensmitteln mit vielen Nährstoffen bevorzugen, weniger Fett, Zucker und Salz verwenden, kleinere Portionen essen, mehr trinken … Es gibt viele Aspekte, auf die man bei der Ernährung mit zunehmendem Alter achten sollte. Und: „Manche Lebensmittel werden nicht mehr so gut vertragen (zum Beispiel: rohes Gemüse)“, verrät das Gesundheitsportal www.gesundheit.gv.at.

Auf all das zu achten, kann zu einer großen Herausforderung werden. Noch mehr, wenn es schon schwierig wird, überhaupt zu kochen oder längere Zeit zu stehen, ohne dabei Rückenschmerzen zu bekommen. Lebt man darüber hinaus auch noch alleine, kann auch die Motivation zu kochen verschwinden. Ganz unter dem Motto „Für mich alleine koche ich doch nicht extra!“

Wer sich nicht selbst an den Herd stellen, aber auch nicht immer im Wirtshaus essen will oder kann, der kann Essen auf Rädern nutzen. „In allen Bundesländern gibt es mobile Dienste, die täglich bzw. wöchentlich fertig Gekochtes direkt nach Hause liefern“, informiert www.gesundheit.gv.at.

Speisen für den Mittagstisch

„Die Aktion Essen auf Rädern soll älteren, kranken oder pflegebedürftigen Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst eine warme Mahlzeit (in der Regel das Mittagessen) zuzubereiten, Hilfe zum Bezug von Essen bieten“, so noel.gv.at. „Die Menüangebote sind je nach Anbieter unterschiedlich. Bei vielen Anbietern gibt es die Wahl zwischen Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost und fleischloser Kost.“ Angeboten wird Essen auf Rädern von Gemeinden und verschiedenen Organisationen. So können auch Menschen, für die es schwierig geworden ist, selbst zu kochen, etwas Gutes und Warmes genießen.

Essen auf Rädern hat aber darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil. Es bietet auch die Möglichkeit, erstmals in Kontakt mit mobilen Diensten zu treten. Wenn man später mehr Hilfe und Unterstützung im Alltag braucht und damit beispielsweise Angebote rund um Pflege oder Therapie in Anspruch nehmen will, ist der mobile Dienst einem dann nicht mehr fremd. Man kennt ja schon Mitarbeiter, hat schon Ansprechpartner und kann nachfragen, wie das mit weiteren Leistungen so funktioniert.