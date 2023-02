Begleithebammen: Lösung zeichnet sich ab

Werbung

Für große Aufregung und Verunsicherung unter werdenden Müttern und Hebammen sorgte in der Vorwoche ein Schreiben der Landesgesundheitsagentur (LGA) an die Kreißsaal-Leitungen. Darin hieß es, dass per 31. März alle Verträge mit freiberuflichen Hebammen aufgekündigt werden. Damit wäre de facto eine Geburtsbegleitung durch Wahlhebammen in Landeskliniken ab 1. April nicht mehr möglich. Eine freiberufliche Hebamme könne künftig als „Begleitperson“ (wie der Kindsvater) mitgeführt werden, habe aber „zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die medizinische Behandlung“ im Krankenhaus, informierte die LGA.

„Wir Hebammen sind keine Begleitpersonen, die bei der Geburt dabeistehen und Hand’erl halten“, empörte sich Lisa Sanchez. Die Herzogenburger Wahlhebamme initiierte prompt eine Online-Petition gegen die Vertragskündigungen, die über 31.000 Mal unterzeichnet wurde. Standesvertreterin Beatrix Cmolik vom Österreichischen Hebammengremium (ÖHG) bemängelte, dass die Hebammen als Verhandlungspartnerinnen im Vorfeld nicht eingebunden waren. Das LGA-Schreiben kam für alle Betroffenen überraschend.

Ungelöste Haftungsfragen als Grundproblem

Anstoß für das LGA-Vorhaben war ein Rechnungshof-Bericht, der empfahl, die Geburtsbegleitung in Landeskliniken durch Wahlhebammen „umfassend zu klären“. Die Kliniken-Holding wollte nach eigenen Angaben Dienstausfälle verhindern und für Rechtssicherheit, was das Arbeitszeitgesetz betrifft, sorgen. Wie man hört, dürften auch konkrete Haftungsfälle eine Rolle gespielt haben.

Letzten Freitag rückte die LGA nach Interventionen und Telefonaten von ihrem bisherigen Plan ab. Es gebe nun eine „Grundsatzvereinbarung“ zwischen LGA und Hebammengremium. Diese soll künftig sicherstellen, „dass Begleithebammen ihre Aufgaben in vollem Umfang, wie gesetzlich geregelt, ausüben können“.Ziel sei eine Geburtsbegleitung „wie bisher“.

Das heißt, die freiberufliche Hebamme kann weiterhin „alle Hebammentätigkeiten in vollem Umfang ausführen und leitet die Geburt“, sagt Hebammenvertreterin Cmolik. Konkret sollen freiberufliche Hebammen ab April für die Zeit der Begleitung der werdenden Mutter im Klinikum angestellt und damit für dort ausgeführte Tätigkeiten versichert werden. Die Details werden seit Dienstag ausverhandelt. Der Vertrag zwischen Wahlhebamme und werdender Mutter bleibt davon unberührt.