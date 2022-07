Abhilfe mit Heublumen

Werbung

Überall im Land werden im August und September zum zweiten Mal in der Saison die Wiesen geschnitten und die zweite Heuernte bei den Bauern eingebracht. Und da hat eine Naturarznei besonders intensive Wirkung. Es sind die Heublumen. Wenn das Heu im Schuppen auf der Tenne gelagert wird, dann fallen die trockenen Blüten, Blattteile und feinste Gräser zu Boden. Das sind dann die Heublumen. Stammen sie von einer biologischen Wiese, ist es eine uralte Arznei, die bereits mit großem Erfolg Pfarrer Kneipp einsetzte. Aus Laboruntersuchungen und Beobachtungen im elektronischen Mikroskop weiß man heute, was man früher nur vermuten konnte: In einer Handvoll Heublumen sind rund 50 Pflanzensorten vertreten. Sie enthalten an die 1000 natürliche Wirkstoffe. Dazu gehören wasserlösliche Farbsubstanzen, Harze, aber auch ätherische Öle. Als Hauptwirkstoff in den Heublumen gilt das Kumarin vom Ruchgras, ein kampferähnlicher Stoff, der den Kreislauf stärkt. Zweifelsohne kommen in den Gräsern aber auch Spurenelemente zur Wirkung.