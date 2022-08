Schutz für die Augen

Werbung

Augenärzte raten: Jeder, der sich in der Sonne aufhält, muss seine Augen im Sommer mit einer stark gefilterten Sonnenbrille vor dem Sonnenlicht schützen. Sonst kann es leicht geschehen, dass im Alter als Spätfolge schwere Sehschäden auftreten. Dabei ist man in den letzten Jahren dahintergekommen: Dass das ungeschützte Sehen ohne Sonnenbrille am Meer und in den Bergen, nicht nur bei intensivem Sonnenlicht, sondern auch bei trübem Wetter gefährlich sein kann, weil die aggressiven UV-Strahlen auch hier wirken. Das gilt vor allem für Menschen mit blauer oder grüner Iris-Farbe. Was kann nun passieren, wenn jemand seine Augen Sommer für Sommer ungeschützt der Sonne aussetzt? Es kann im späteren Alter zu einer altersbedingten Makula-Degeneration, kurz AMD genannt, kommen. Die Erkrankung führt zu einem Defekt in der Retina, der Netzhaut des Auges. Dabei wird exakt jene Stelle geschädigt, mit der die Menschen am schärfsten sehen können. Das ist die Makula mit einem Durchmesser von fünf Millimetern. Die Erkrankung beginnt mit leichten Sehstörungen. Man sieht zum Beispiel Buchstaben und Zahlen mit verzerrten Konturen. Später hat man im zentralen Blickfeld dunkle Flecken, die immer größer werden, sodass man nur noch seitlich schemenhaft erkennen kann, was vor sich geht. Man wird zwar nicht ganz blind, hat aber große Sehprobleme. Hier zwei Tipps, wie die Augen geschützt werden können: