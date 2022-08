Schutz für Tante und Oma

Werbung

Viele von uns kennen das aus der eigenen Familie: Da gibt es eine betagte Oma oder eine Tante. Und wann immer man sie besucht, hat sie neben sich ein Häferl Milchkaffee und eine trockene Semmel oder ein Kipferl liegen. Die tägliche Nahrung zu fast jeder Mahlzeit. Wenn man Oma oder Tante fragt: „Warum isst Du kein Obst, kein Gemüse, kein Fleisch?“, dann antwortet sie meist: „Ich brauche das nicht!“ Ein gefährlicher Satz. Mit dieser einseitigen Ernährung schlittert die gute Frau nach und nach in einen katastrophalen Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. In der Medizin spricht man vom „Kaffeehäferl-Syndrom“ vieler Senioren. Sie wählen diese inhaltsleere Ernährung zum Teil aus Unwissenheit, aus Bequemlichkeit oder wegen der schlechten Zähne, mit denen sie nicht mehr gut beißen können. Was kann man nun tun, wenn Oma oder Tante sich nicht überreden lassen, eine ausgewogene, vitalstoffreiche Ernährung zu wählen? Was kann man tun, um Körper, Geist und Nerven eines Seniors zu stärken, um ihn mit 100 Prozent Natur aus einem Leistungstief herauszuholen? Es gibt einen ganz einfachen Kraft-Cocktail mit wertvollen und vollwertigen Substanzen, der bei Mangel und in Zeiten von Kraftlosigkeit zum Lebenselixier werden kann. Und das alles liefert er dem Organismus an: