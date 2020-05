Rafaela Proell Christoph Pieh

Wir haben eine Studie in Österreich und Großbritannien durchgeführt und konnten zeigen, dass Großbritannien in Bezug auf die psychische Belastung deutlich stärker betroffen ist als Österreich.

Schwere depressive Symptome sind in Großbritannien immerhin dreimal häufiger als in Österreich. Großbritannien ist in Bezug auf die Todeszahlen aufgrund von COVID-19 rund 6-mal schwerer als Österreich in Relation zur Einwohnerzahl betroffen. Jedoch sind Ländervergleiche generell sehr vorsichtig zu interpretieren, da viele Faktoren hier eine Rolle spielen.

Es scheint aber einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Pandemie und der psychischen Gesundheit zu geben.