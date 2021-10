Was steckt hinter einer Phobie vor Spritzen und Blut?

Impfen, impfen, impfen! Spätestens seit Corona wird jeder früher oder später mit Nadeln konfrontiert. Zahlreiche Menschen fürchten sich aber genau davor. Was so eine Phobie für die Betroffenen genau bedeutet und wie sie sich äußert, erklärt Rafael Rabenstein, Leiter des Verhaltenstherapieausbildung an der Universität für Weiterbildung Krems und freier Psychotherapeut.