NÖN: Wie funktioniert ein PCR-Test? Was passiert mit der Probe, und woran erkennt man, dass eine Probe positiv ist?

Thomas Pekar: Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine molekularbiologische Labormethode, bei der die Erbsubstanz (DNA) vervielfältigt wird. Als Bürstenabstrich wird die DNA-Probe in einem Transportgefäß in einer Flüssigkeit im Labor angeliefert. Im ersten Schritt wird die doppelsträngige DNA in einem Reaktionsgefäß in zwei Einzelstränge gespalten. Dann fügt man der Probe gefärbte, kurze DNA-Abschnitte (Sonden) hinzu, die mit Hilfe des Enzyms Polymerase einzelne Abschnitte des Viruserbguts binden.

Thomas Pekar Unsplash/Majnun

Es liegen jetzt Doppelstränge vor. Bei jedem „Kopiervorgang“ werden ein weiterer Strang (Kopie) gebildet und mehr Sonden aufgebaut. Die Probe wird dabei jedes Mal erhitzt und wieder abgekühlt. Der Kopiervorgang wird solange wiederholt, bis die für den Nachweis erforderliche Menge an DNA des Viruserbguts vorliegt. Für einen hundertprozentigen Nachweis des SARS-CoV2-Virus braucht es drei Viruskopien bzw. Mikroliter Probe.

Von einer positiven Probe spricht man, wenn der cT-Wert (Wert der aussagt, wie oft eine Probe vervielfältigt werden muss, damit das Messsignal exponentiell ansteigt) unter 30 liegt. Da es sich beim SARS-CoV2-Virus um ein RNA-(Einstrang)-Virus handelt, ist vor der eigentlichen PCR ein weiterer Arbeitsschritt erforderlich, in dem die Virus-RNA in DNA umgeschrieben wird.