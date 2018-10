Plagen Sie sich auch gerade mit einem Infekt? Vor allem jüngere Menschen scheinen momentan besonders schnell krank zu werden, mit Fieber und Gliederschmerzen.

Was wir alle jetzt brauchen, ist ein starkes Immunsystem. Gerade am Beginn der Heizperiode ist das nämlich ziemlich strapaziert. Was hilft?

Frische Luft in die Räume holen durch regelmäßiges Stoßlüften – daran müssen wir uns erst wieder gewöhnen, denn lange konnten wir die Fenster einfach gekippt oder offen lassen. Fünf Minuten lüften, möglichst gegenüberliegende Fenster dafür öffnen, und das mehrmals am Tag. So haben Sie ein gutes Raumklima.

Ebenso wichtig: Bewegung an der frischen Luft, möglichst täglich. Gleich am Weg zur Arbeit, zum Einkaufen ein Stück zu Fuß gehen. Noch besser zum Entspannen flott spazieren, denn auch Stress schwächt das Immunsystem und Bewegung stärkt Herz und Kreislauf, die Sonne oder zumindest das Licht, das durch die Wolken dringt, tut der Seele gut und hilft bei der Vitamin D-Produktion.

Vitamine – ein gutes Stichwort: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Was ist jetzt reif? Greifen Sie zu saisonalen und regionalen Lebensmitteln, dann bekommen Sie möglichst viele wertvolle Inhaltsstoffe.

Und nun zum angenehmen Teil: Schlafen Sie ausreichend! Lassen Sie sich nicht verleiten, die dunklen Abende zu sehr auszudehnen, sondern gönnen Sie sich den Schlaf, den Sie brauchen. Er unterstützt Ihre Abwehrkräfte und Ihre gute Laune.