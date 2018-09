Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor bald zwanzig Jahren erstmals von elektronischen Werkzeugen zur Gesundheits-Dokumentation wie ELGA gehört habe (die Elek-tronische Gesundheitsakte gibt’s derzeit in NÖ in den Kliniken, sie speichert Befunde). Damals waren meine Kinder klein und es wäre hilfreich gewesen, ein Werkzeug zu haben, das alle Impfungen speichert und mich verlässlich daran erinnert, wann welche Impfungen anstehen. Gern hätte ich auch gleich Erinnerungen an alle nötigen Vorsorge-Termine wie Zahnkontrollen bekommen.

Nun wird der elektronische Impfpass (E-Impfpass) Wirklichkeit: Bund, Länder und Sozialversicherung haben ein Pilotprojekt beschlossen, 2021 soll der E-Impfpass dann österreichweit funktionieren. Das Pilotprojekt kostet 3,1 Millionen Euro, zwei Drittel finanziert der Bund, den Rest Länder und Sozialversicherung; Niederösterreich zahlt 58.500 Euro. Das Ziel: mehr Qualität in der Gesundheitsversorgung und mehr Service für Patienten und Ärzte. Und es gibt die Hoffnung, dass die Durchimpfungsrate für heikle ansteckende Krankheiten wieder steigt – für Masern zum Beispiel.

Elektronische Datenspeicherung ist heikel – das wird vielen Menschen immer mehr bewusst. Aber nicht vor gefährlichen Infektionskrankheiten geschützt zu sein, weil man nicht einmal weiß, dass die Impfung aufgefrischt gehört, ist auch gefährlich. Wie schön, wenn gesicherte und der Zeit entsprechende wichtige Werkzeuge nun endlich Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung werden!

