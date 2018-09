Immer wieder tauchen sie auf, die Kopfläuse: Überall dort, wo Kinder die Köpfe zusammenstecken, haben sie es leicht, den Wirt zu wechseln und verbreiten sich so in Kindergarten und Schule.

Läuse sind lästig, unangenehm, machen Arbeit, aber sie sind bestimmt kein Zeichen mangelnder Hygiene: Läuse lieben gewaschene Kopfhaut genauso wie ungewaschene. Wie weit sie über Textilien weitergegeben werden, lässt sich schwer sagen.

Die kleinen Blutsauger sind lästig, aber zum Glück nicht gefährlich. Denn sie übertragen keine Krankheiten. Die Kopfhaut juckt, weil sie verletzt wird und heilt. Ist Ihr Kind betroffen, finden Sie die Läuse oder ihre länglichen, weißen Eier, die Nissen, zwischen den Haaren, vor allem hinter den Ohren oder im Nacken.

Damit sich die Plagegeister nicht weiter verbreiten, ist es wichtig, sofort zu handeln. In der Apotheke gibt es hoch wirksame Shampoos und die genaue Anleitung zu ihrer Verwendung. Meist reicht zweimaliges Waschen mit einer Pause von ein paar Tagen dazwischen aus.

Auch spezielle Kämme können helfen. Die eventuell betroffene Wäsche mit 60 Grad waschen ist eine sichere Methode, den Tieren keinen Überlebensraum zu bieten. Haube, Schal und Kuscheltier können Sie über Nacht ins Eisfach oder den Gefrierschrank stecken, und schon ist das Problem behoben.

Sollte Ihr Kind Läuse haben, dürfen Sie es nur in Absprache mit der jeweiligen Einrichtung in Schule, Kindergarten oder Nachmittagsbetreuung geben – das ist für viele der schwierigste Punkt in der Läuse-Bekämpfung.

Riki Ritter-Börner | zVg

