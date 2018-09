Beweglich, kraftvoll und sicher auf den Beinen zu bleiben ist immer wichtig, besonders in den späten Lebensjahren: Wer gut unterwegs ist, bei Hindernissen ausweichen und sich auffangen kann, wenn er stolpert, hat gute Chancen, sich weniger zu verletzen. Denn Stürze werden mit den Jahren immer gefährlicher, weil die Knochen – das ist der Lauf der Zeit – an Stabilität verlieren.

Riki Ritter-Börner | zVg

Krafttraining hat besonders bei älteren Frauen keinen guten Ruf – zu Unrecht. Denn es fördert die Stabilität der Knochen und macht die Muskeln leistungsfähiger. Sie können natürlich in einem Fitness-Studio Ihre Muskeln stählen. Aber Sie können es auch zu Hause tun – mit Kniebeugen, Ausfallsschritten und Liegestützen gegen die Wand oder auf den Tisch gestützt.

Genauso wichtig ist, die Koordinationsfähigkeit zu trainieren: Zähne putzen auf einem Bein stehend zum Beispiel. Oder Sie rollen eine Trainingsmatte zusammen und balancieren darauf, machen vielleicht kleine Übungen. Achten Sie immer darauf, sich im Notfall abstützen zu können.

Und natürlich brauchen Sie täglich Training für Ihr Herz-Kreislauf-System. Zumindest ein kleiner Spaziergang sollte zur Investition in Ihre Gesundheit gehören. Das tut auch der Seele gut.

Die NÖGKK bietet ab September an sechs Standorten das Programm Sen-Aktiv an, das genau diese Fertigkeiten trainiert. Und sie hat eine Übungs-Broschüre, nach der man selbst trainieren kann. Oder man fragt im örtlichen Sportverein nach. Kommen Sie in Bewegung!

| NOEN

Mehr zum Thema

www.senaktiv-bewegen.at, www.noegkk.at/senaktiv

Niederösterreicher können das Gesundheitsmagazin des Landes Niederösterreich Gesund & Leben kostenlos abonnieren: 01/96 11 000-0, abo@gesundundleben.at www.gesundundleben.at