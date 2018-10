Unser Verhältnis zu Tieren ist oft zweischneidig: Wir geben in Österreich Unmengen für unsere Haustiere aus. Andererseits ließe sich viel sagen zu unserem Fleischkonsum, zu den Preisen, die wir bereit sind, für das Schnitzel zu zahlen, und wie Nutztiere deshalb gehalten werden. Das muss jeder Mensch mit sich selber ausmachen und seinen Weg finden, damit umzugehen.

Tiere streicheln, Tiere beobachten – für viele Menschen gehört das zu den Freuden in ihrem Alltag. Das weiche Fell eines Hundes oder einer Katze spüren oder zu beobachten, wie sich Vögel im Winter am Futterhaus bedienen – ein schönes Gefühl, wenn es diesen kleinen Geschöpfen gut geht.

Immer mehr Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheime und Kliniken stärken durch den Kontakt zu Tieren die Lebensfreude von Krebspatienten, Alzheimer-Erkrankten und Kindern. Auch für die Gesundung psychisch Kranker setzen die Kliniken auf fellige Unterstützer – mit Erfolg.

Im Landesklinikum Mauer zum Beispiel leben Esel, Meerschweinchen, Pferde und Alpakas. In einigen anderen Kliniken leisten speziell ausgebildete Hunde mit ihren Besitzern Besuchsdienst.

Und in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya ist die Hündin der Leiterin seit Anfang an Teil des Teams: Oberärztin Ursula Marinitsch hat dafür mit Juno eine spezielle Ausbildung gemacht. Wie gut, dass es immer normaler wird, diese tierische Unterstützung zum Gesundwerden und für schöne Erlebnisse in schweren Zeiten zu nutzen!