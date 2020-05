Liebeskummer ist ein viel zu harmloser Begriff für das, was mit uns nach einer Trennung passiert. Denn wer eine Trennung durchlebt, erleidet echte, körperliche Schmerzen.

Intensive Trauer, Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit…das sind nur einige der Symptome, die das Ende einer Beziehung mit sich bringt. Doch warum reagieren wir so stark auf den Verlust einer Partnerschaft? Die amerikanische Psychologin und Anthropologin Dr. Helen Fisher hat sich auf die Untersuchung romantischer Liebe spezialisiert – und darauf, was passiert, wenn diese plötzlich zu Ende geht. Gebrochene Herzen, so die Wissenschaftlerin, haben einen evolutionären Hintergrund. Denn ursprünglich diente er dazu, Paare zusammenzuhalten, damit der Nachwuchs ausreichend versorgt wurde.

Gerade am Anfang reagiert der Körper auf eine Trennung intensiv auf den plötzlichen Verlust. Der Schock ähnelt einem Todesfall im nahen Umfeld. Nicht nur, dass der Betroffene eine ganze Gefühlspalette von Wut bis Verzweiflung durchläuft, auch physiologische Veränderungen lassen sich beobachten.

Eine Trennung wirkt wie kalter Entzug

Wird jemand verlassen oder verliert den Partner auf andere Art und Weise, kann im Gehirn der abrupte Rückgang des Glückshormons Serotonin beobachtet werden. Ein Mangel, den der Körper sofort ausgleichen will: „Während einer anfänglichen Protestphase versucht der Verlassene, mit allen Mitteln, wieder zu gewinnen“ erklärt Dr. Fischer. „Das Ende der Beziehung aktiviert den Liebesbotenstoff Dopamin zu Höchstleistungen, weil die Belohnung ausbleibt.“ Das mesolimbische System, also das „Belohnungszentrum“ des Gehirns, ist so aktiv wie sonst nur bei frisch Verliebten – oder bei Drogenabhängigen.

Wie zu Beginn einer Liebe verzehrt sich der Körper nach Aufmerksamkeit des ehemaligen Partners, ganz so, wie sich ein Süchtiger nach dem nächsten Schuss sehnt. Wenn er diesen nicht bekommt, leidet er wie bei einem kalten Entzug. Und zwar ganz reale Schmerzen. Denn auch die vordere Inselrinde ist bei Menschen, die unter Liebeskummer leiden, überdurchschnittlich aktiv. Und dort verortet die Neurowissenschaft nicht nur emotionalen Aufruhr, sondern auch den Schmerz selbst.

Schmerzmittel gegen Liebeskummer

„Man geht davon aus, dass die Inselrinde Emotionen so vermittelt, wie wir sie in unseren Körpern fühlen. Manche Leute denken, dass sie der Ursprung unserer Gefühle ist", so Fischer. Die physiologischen Schmerzen eines gebrochenen Herzens ähnelten dem eines gebrochenen Beins, erklärt die Psychologin. Nur das der Körper Leiden, die durch eine physiologische Ursache entstehen, schneller vergisst als solche, die durch einen Liebesverlust hervorgerufen werden.

„Auch Jahre später können wir uns an die physischen Qualen des Verlusts von ihm oder ihr erinnern.“ Vorrübergehende Linderung könne unter anderem ein Gang in die Apotheke verschaffen. „Aspirin oder andere Schmerzmittel könnten sogar helfen!"

Doch körperliche Schmerzen und ein Mangel an Glückshormonen sind nicht die einzigen Folgen, die eine Trennung nach sich zieht. Es wird außerdem ein Überschuss an Stresshormonen wie Cortisol ausgeschüttet. Und dieser kann eine ganze Reihe an Symptomen nach sich ziehen, unter anderem Ess- und Schlafstörungen und ein geschwächtes Immunsystem. Im schlimmsten Fall können Betroffene sogar an Liebeskummer sterben.

Das Broken-Heart-Syndrom

Erkrankt jemand an dem sogenannten „Broken-Heart-Syndrom“, bricht sein Herz selbstverständlich nicht buchstäblich; durch den extremen, emotionalen Stress kann die Pumpleistung jedoch plötzlich stark nachlassen. Dies kann dazu führen, dass Betroffene einen kardiogenen Schock erleiden.

Auch wenn jährlich nur sehr wenige Menschen tatsächlich an Liebeskummer sterben, ist die körperliche Belastung, die eine Trennung mit sich bringt, nicht zu unterschätzen. Wer unter einem gebrochenen Herzen leidet, sollte deshalb besonders gut auf sich achtgeben.

