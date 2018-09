Kann dieses Wundermittel wirklich, was es verspricht? Sollte ich mich mit meinen Schmerzen an einen Arzt wenden? Ist es gut, so wie ich mich ernähre?

Der Mensch steht unentwegt vor Entscheidungen rund um seine Gesundheit. Beeinflusst werden diese von der eigenen Gesundheitskompetenz. Gemeint ist damit, ob man Gesundheitsinformationen finden, sie verstehen und sie beurteilen kann, um in weiterer Folge danach zu handeln.

Da kann es darum gehen, wie gesund man leben möchte, was man tun kann, um Beschwerden und Erkrankungen vorzubeugen. Es kann aber auch darum gehen, welche Behandlung man wählt, um eine Krankheit in den Griff zu bekommen.

Michaela Stitz, die neue leitende Ärztin der NÖ Gebietskrankenkasse, glaubt, dass mehr Gesundheitskompetenz der Schlüssel zu einem gesünderen Niederösterreich ist. Denn: Wenig Gesundheitskompetenz bringt Nachteile mit sich. Zum Beispiel wird das Risiko für chronische Erkrankungen erhöht. Wie etwa Diabetes. Präventionsmaßnahmen werden schlechter angenommen. Man verhält sich weniger gesund.

Aber auch die Therapietreue ist geringer. „Jemand, der nicht weiß, warum er etwas tun soll, macht es nicht.“ So kann es passieren, dass Antibiotika abgesetzt werden, obwohl man sie bis zum Ende nehmen sollte. Hier kann übrigens eine Vorbereitung auf den Arztbesuch helfen. Einfach Fragen, die man vorher schon hat, aufschreiben, dann kommt man nicht mit dem Gefühl, dass die Behandlung eine falsche ist, aus der Ordination.

Und: „Durch mangelnde Gesundheitskompetenz verpuffen laut WHO drei bis fünf Prozent der Gesundheitsausgaben“, so Stitz. Das zeigen Daten aus Kanada von 2009.

Kompetenz durch Vorträge & Medien

Wie aber kann man Gesundheitskompetenz fördern? Eine wichtige Rolle spielen die Bildung und die Sprache. Um Informationen richtig einordnen zu können, muss man sie lesen und verstehen können.

Es geht auch darum, die Menschen zu motivieren, Gesundheitsinformationen nutzen zu wollen. Und darum, so manche Information auch zu hinterfragen.

Nicht alles, was als gesund angepriesen wird, ist es auch. Tag für Tag prasseln unzählige Informationen auf den Menschen ein. Einzuschätzen, welche davon aus verlässlichen Quellen sind und wie sehr sie stimmen, ist oft nicht einfach. Und damit spielt Medienkompetenz und der Umgang mit diesen auch eine wichtige Rolle. Immerhin kann es schnell passieren, dass man Symptome wie Schnupfen in eine Suchmaschine eingibt, und gleich einmal bei tödlichen Krankheiten landet. Das kann schnell zu unnötiger Verunsicherung führen.

Nur weil der Körper Signale zeigt, müssen diese nicht unweigerlich zu einer Krankheit führen. Schnupfen kann auch nach einem Tag wieder verschwunden sein. „Das Seltene ist selten, das Häufige ist häufig“, sagt die leitende Ärztin dazu. Zwar können auch seltene, vielleicht schwere Erkrankungen vorkommen, eine Erkältung aber ist häufiger.

Gesundheitskompetenz fördern lässt sich gut durch Gesundheits-Programme und Vorträge. Dabei erhält man viele Infos, die bei Entscheidungen helfen können, erweitert sein Wissen rund um Gesundheit und hat oft auch die Möglichkeit nachzufragen.