Trübe Aussichten offenbart der Blick durchs Fenster an so manchem Wintertag. Wer’s wärmer mag, der kann sich an wohligere Orte zurückziehen. Wie etwa in eine Sauna.

Die Hitze genießen. Ätherische Öle erleben. Schwitzen. Danach eine Abkühlung. Und: Ruhe.

„Es ist eine schöne Verbindung zwischen Genuss und Prävention“, verrät Florian Perteneder, Geschäftsleiter Therme & Silent Spa in der Therme Laa.

Warum Prävention? Regelmäßiges Saunieren stärkt unter anderem das Immunsystem. Und Genuss? „Es geht darum, sich wohlzufühlen“, betont Perteneder. Es geht darum, runterzukommen, zu entschleunigen, es geht um Achtsamkeit. „Das ist unsere Hauptaufgabe geworden“, so Perten-eder. „Unsere Zeit ist voller Einflüsse.“ Viele wollen der Informationsflut entkommen.

Dazu kommt, dass alles immer schneller wird. Auch der Urlaub. Bei Angeboten, wie dem Tagesurlaub, geht es darum, das Gefühl zu bekommen, es wäre ein ganzer Urlaub, an nur einem Tag. „Die Leute suchen das“, so Perteneder. Sie wollen in dieser schnellen Welt auch schneller regenerieren. In einer professionellen Umgebung mit viel Herzlichkeit.

Die braucht es zum Wohlfühlen genauso wie Dienstleistung – mittlerweile 4.0 – und eine besondere Architektur, glaubt der Geschäftsleiter. Wer mit Mitarbeitern in Kontakt kommen will, – in der Therme Laa etwa arbeiten Physiotherapeuten, Yogalehrer, Fitnesstrainer … – bekommt etwa bei Sauna-Aufgüssen die Gelegenheit dazu. Hier geht es ums Saunieren, ätherische Öle & Co.

Im Silent Spa übrigens heißen die geführten Aufgüsse nicht Aufgüsse, sondern Zeremonien. Morgens dreht sich dabei alles ums Thema Ankommen, um Klänge, Düfte, einen „Regen der Sinne“. Am Nachmittag ist es die Reinigung, die beim Saunieren im Mittelpunkt steht. Und abends wird aufgebaut. Unter anderem mit Bodybutter. Um für den Alltag, der bald wieder kommt, gewappnet zu sein.

Zwar gibt es auch Show-Varianten, mit Fächern, Musik und vielem mehr. Im Sommer übrigens war Laa Austragungsort der Aufguss-Masters, bei denen die besten Saunameister gegeneinander antreten konnten. Aber Ruhe, Klangschalen, Atemübungen, die man später auch im Büro durchführen kann, gibt es genauso. „Wir machen auch Meditation im Silent Spa“, so Perteneder. Und: „Wir merken, dass die Nachfrage größer ist. Da gibt es eine Sehnsucht.“

Gesundes Saunieren

„Die gesundheitliche Bedeutung der Sauna betrifft zum einen die Gesunderhaltung des Körpers und zum anderen dient sie der Vorbeugung gegen Krankheiten“, sagt Harald Maruna, Berater des Österreichischen Sauna-Forums in Gesundheitsfragen.

Regelmäßiges Saunieren stärkt das Immunsystem, hilft dabei, sich gegen Erkältungen abzuhärten, trainiert das Herz-Kreislaufsystem, insbesondere Blutgefäße, wirkt sich reinigend auf den Atemtrakt aus, ausgleichend auf das vegetative Nervensystem, verbessert die Erholungsfähigkeit des Körpers und trägt dazu bei, dass sich die Haut rascher regeneriert.

Infos zu Badeformen (Dampfbad, Finnische Sauna, Infrarotkabine …) und Herzkreislaufbelastung gibt es auch auf: saunaforum.at/wissenswertes