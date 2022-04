Bewegungsmangel: Jedes vierte Kind ist zu dick

Werbung

Aus dem Bett steigen, an den Laptop setzen, nebenbei etwas essen und ist das Distance-Learning vorbei, macht man es sich mit Schokolade und Chips auf der Couch gemütlich – für viele Kinder hat so der Alltag während der Lockdowns ausgesehen. Maßnahmen, wie Home-Schooling und gestrichener Turnunterricht sowie gesperrte Sportvereine, sorgten dafür, dass viele Kinder zugenommen haben.

Das ist nicht nur die Wahrnehmung von Experten, sondern wird auch durch eine Studie mit über 700 Volksschülern belegt. Von September 2019 – vor der Pandemie – bis März 2021 ist der Anteil der Kinder mit Übergewicht von 20,7 auf 26,2 Prozent gestiegen. Die Zahl der extrem adipösen Kinder hat sich sogar verdoppelt. Gesunken ist die Zahl der Normal- und Untergewichtigen. Buben und Kinder in der Stadt waren stärker betroffen.

Pandemie hat aufs Gemüt geschlagen

„Lockdowns und die damit verbundene soziale Isolation haben es für Kinder und Familien sehr schwer gemacht“, ist Sonja Lugbauer, Programmleiterin von „Vorsorge Aktiv Junior“ der „Tut gut!“-Gesundheitsvorsorge überzeugt.

Bei diesem Programm werden übergewichtige Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern über Monate begleitet, einen gesünderen Lebensstil zu finden. Lugbauer meint auch, dass weniger Bewegung und viel Zeit vor Fernseher und Computer vielen aufs Gemüt geschlagen ist. „Dazu kommt, dass die Motivation und die Möglichkeiten sich zu bewegen eingeschränkt waren“, so Lugbauer.

Beim Essverhalten sei während Corona zwar selbst gekocht worden, allerdings hätten die Kinder aus Langeweile, Stress oder Frustration zu Ungesundem gegriffen. „Das größte Problem war, dass Kinder und Jugendliche keine Chance hatten, Freunde zu treffen, um sich so gegenseitig zu motivieren – das hat das Gesundheitsverhalten leider negativ beeinflusst“, meint Lugbauer.

Um dem entgegenzuwirken, rät sie dazu Eltern als engste Bezugspersonen miteinzubeziehen und familienfreundliche Angebote, wie Wandern, Schwimmen oder Erlebnistouren, gemeinsam zu nutzen. Auch Brigitte Fries, Ergotherapeutin für Kinder und Jugendliche in St. Pölten, schlägt gemeinsame sportliche Tätigkeiten vor. „Es ist in jedem Fall von großem Vorteil, als Eltern ein gutes Vorbild zu sein“, so Fries. Wichtig sei es, etwas zu finden, das Spaß macht.

Auch sie konnte in ihrer Praxis feststellen, dass die Corona-Pandemie die Schwierigkeiten bei einigen Kindern mitverursacht oder verstärkt hat. „Durch den vermehrten Bewegungsmangel kommen nun auch Defizite bei Kraft, Ausdauer und Körperwahrnehmung hinzu“, weiß Fries.

Das könne sich auch auf Alltagsaktivitäten auswirken. „Die Kinder kommen beim Turnen schneller außer Atem oder sind ungeschickter bei Ballspielen“, sagt Fries. Bei einem Bewegungsmangel würden Wahrnehmungserfahrungen fehlen, wodurch die Motorik leiden könne, und auch das ruhige und aufmerksame Sitzenbleiben könne schwerer fallen.

Vor allem bei Schulkindern seien Schwierigkeiten bei der Konzentration sowie längerem Zuhören und Abwarten festzustellen. „Als Ursachen vermute ich hier den erhöhten psychischen Stressfaktor der Krisenzeit, die Schulunterbrechungen und in einigen Fällen auch den Bewegungsmangel“, stellt Fries fest. Den Kindern fehle ein bewegter Ausgleich zum großteils sitzenden Schulalltag.