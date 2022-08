ÖGK unterstützt mit Entwöhnungsprogramm beim Rauchstopp

Werbung

Viele kennen es: An das Rauchen hat man sich schnell gewöhnt, damit wieder aufzuhören ist aber nicht immer so leicht. Der teure Zeitvertreib wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus und verkürzt sogar die Lebensdauer. Das neue Programm der ÖGK unterstützt ab Mitte September in einzelnen Kursterminen im Kleingruppen-Setting den Rauchstopp.

Durch Gruppengespräche, individuelle Tipps einer Psychologin und einer Analyse des eigenen Rauchverhaltens wird geholfen. Weiters werden verschiedene Motivationstechniken und alternative Verhaltensweisen besprochen. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren, eine Anmeldung per Mail oder telefonisch ist erforderlich.

Hier finden Sie eine Liste mit den Orten, Terminen und Kontaktdaten zur Anmeldung.

Wr. Neustadt

Kursbeginn: 13.09.2022, um 18:00 Uhr

Ort: ÖGK Kundenservice Wr. Neustadt, 2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 69

Anmeldung unter 05 0766-122254, E-Mail: wrneustadt@oegk.at

Tulln

Kursbeginn: 19.09.2022, um 18:00 Uhr

Ort: ÖGK Kundenservice Tulln, 3430 Tulln, Zeiselweg 2-6

Anmeldung unter 05 0766-122053, E-Mail: tulln@oegk.at

Biberbach (Amstetten)

Kursbeginn: 20.09.2022, um 18:00 Uhr

Ort: Volksschule Biberbach, Multifunktionsraum, 3353 Biberbach, Im Ort 8

Anmeldung unter 05 0766-120144, E-Mail: amstetten@oegk.at

St. Pölten

Kursbeginn: 20.09.2022, um 18:00 Uhr

Ort: ÖGK Kundenservice St. Pölten, 3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 3

Anmeldung unter 05 0766-121854, E-Mail: stpoelten@oegk.at

Pöchlarn

Kursbeginn: 08.11.2022, um 18:00 Uhr

Ort: ÖGK Kundenservice Pöchlarn, Regensburger Straße 21

Anmeldung unter 05 0766-121211, E-Mail: poechlarn@oegk.at

Korneuburg

Kursbeginn: 15.11.2022, um 18:00 Uhr

Ort: ÖGK Kundenservice Korneuburg, Bankmannring 22, 2100 Korneuburg

Anmeldung unter 05 0766–120954, E-Mail: korneuburg@oegk.at

Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf der Website der Österreichischen Gesundheitskasse unter www.gesundheitskasse.at/rauchfrei.