„Hilfs- und pflegebedürftige Menschen brauchen andere Menschen, die sich um sie kümmern, ihnen zuverlässig zur Seite stehen – praktisch und emotional. In allererster Linie sind hier, nahezu immer, die Angehörigen gefragt“, betont die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger.

Im häuslichen Bereich werden laut www.noe.gv.at über 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen von ihren Angehörigen betreut. Dort, wo der Großteil der Niederösterreicher so lange wie möglich leben möchte.

Wer hier die Betreuung übernimmt? Vor allem Frauen. Zu 73 Prozent. Das besagt die österreichweite Studie „Angehörigenpflege in Österreich“ des Sozialministeriums. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass mehr als 900.000 Erwachsene in Österreich in die Pflege und Betreuung einer pflegebedürftigen Person auf irgendeine Art und Weise involviert sind.

Der Studie zufolge braucht es Wertschätzung, mehr Angebote, Informationen und Beratung, eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, höhere Zuschüsse für Dienste und Hilfsmittel usw. für Angehörige.

Unter jenen, die ihre Verwandten zuhause betreuen, sind die meisten knapp über 60 Jahre, die Kinder oder auch die Ehepartner der Betroffenen und im gleichen Haushalt oder in der Nähe lebend. Über ein Drittel arbeitet, knapp ein Drittel schafft das aufgrund der Pflege allerdings nicht. Jeder Mensch ist anders, der Bedarf ein anderer und damit auch die Anforderungen an die Angehörigen.

Eine Herausforderung mit schönen Seiten

Pflege kann positive Seiten haben, etwa indem man sich gebraucht fühlt, sich persönlich weiterentwickelt usw. Sie ist aber auch belastend. Und das betrifft nicht nur jene, die zuhause für einen Angehörigen da sind, sondern auch jene, deren Vater, Mutter, Ehemann oder Ehefrau stationär betreut wird. Angehörige machen sich Sorgen, haben häufig das Gefühl, dass ihnen alles zu viel wird und sie sich häufig alleine gelassen fühlen. Sagt die Studie. Dazu kommt, dass sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung einen deutlich schlechteren subjektiven Gesundheitszustand aufweisen.

Während Demenz insbesondere in der stationären Pflege ein sehr großes Thema ist, sind Angehörige zuhause vor allem damit konfrontiert, dass die, die sie pflegen, keine Kraft mehr haben und unter mehreren Krankheiten leiden. Viele haben das Gefühl, so gut wie rund um die Uhr für die gepflegte Person da zu sein. Angehörige leisten Gesellschaft, muntern auf, helfen beim An- und Auskleiden, bei der Körperpflege, aber auch beim Einkaufen und vielem, vielem mehr.

Für rund die Hälfte der Befragten reicht das Pflegegeld nicht aus, um den Pflegebedarf zu decken. Vor allem die 24-Stunden-Betreuung kann finanziell sehr belastend sein.

Welche Wünsche es gibt? „Für Angehörige, die zu Hause pflegen, stehen finanzielle Aspekte, eine bessere Unterstützung bei der Bewältigung des Pflegealltags sowie die Möglichkeit, sich eine Auszeit von der Pflege nehmen zu können, im Vordergrund. Angehörige von Pflegegeldbeziehern in der stationären Langzeitpflege wünschen sich am häufigsten Personalaufstockung sowie eine Verbesserung der konkreten Pflegeangebote“, verrät die Studie.

Hilfreich sein kann unter anderem eine Pflegeberatung durch mobile Dienste. Experten sehen sich die Pflegesituation zuhause vor Ort an und beraten, worauf hier zu achten ist (Stolperfallen in der Wohnung usw.), ob es Angebote gibt, die hier sinnvoll wären (Essen auf Rädern usw.) …

Infoaustausch zwischen Pflege und Familien

Die Bedeutung der Beziehung zwischen Angehörigen und Pflegekräften betont Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands. Ankleiden, Körperpflege, Nahrungszubereitung … – „Gesundheits- und Krankenpflege bietet Unterstützung bei der Alltagsbewältigung, wenn diese eingeschränkt ist.“ Wenn es Fragen von Angehörigen dazu gibt, sollen diese nachfragen. Denn: Das zählt zu den Kernkompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflege. „Angehörige brauchen Beratung und Unterstützung.“

Pflegekräfte können unter anderem auch dabei helfen, die Situation der Betroffenen besser zu verstehen. Zum Beispiel: „Für Angehörige ist es irritierend, wenn der Partner oder Ehemann innerhalb von zehn Minuten das Gleiche drei Mal hinterfragt.“

Angehörige wichtig für Heimbewohner

Hilfreich können derartige Informationen nicht nur für pflegende Angehörige zuhause sein, sondern auch für jene, deren Familienmitglieder etwa in einer Pflegeeinrichtung leben. Auch dort sind Angehörige von großer Bedeutung.

„An- und Zugehörige sind ganz wichtig. Insbesondere bei Menschen mit chronischen Erkrankungen“, betont Frohner. „Auch in Langzeitpflegeeinrichtungen sind sie ein wesentlicher Bezugspunkt.“ Denn: „Angehörige sind das Tor und der Weg nach draußen.“

Und so sind beispielsweise in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren Angehörige herzlich willkommen, werden aber auch als eine wichtige Gruppe innerhalb der Heime angesehen.

Sie sind wesentlich, wenn es um Anliegen der Bewohner geht. Sie geben Sicherheit, können dabei helfen, Alltagsnormalität zu fördern. Sie können zu Festen, aber auch zu speziellen Veranstaltungen für Angehörige kommen.

Das PBZ Gloggnitz beispielsweise lädt zweimal im Jahr zu Angehörigenabenden. Unter dem Motto „Ätherische Öle in allen Lebenslagen“ konnten Angehörige vergangenes Jahr etwa Öle testen. Auch im PBZ Hainfeld laden Angehörigenabende zu bestimmten Themen, wie Demenz oder Validation, ein.

Apropos Demenz: In Pflegeeinrichtungen wie Mödling, Neunkirchen oder Scheiblingkirchen gibt es auch spezielle Beratungsgruppen und Nachmittage als Hilfestellung für betreuende Angehörige in der Region.