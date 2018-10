„Eine neue Ära bricht an“, freut sich NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. Seit 1. Oktober gibt es das erste Gesundheitszentrum für Primärversorgung in Niederösterreich.

Es entstand aus der bisherigen Gruppenpraxis Christoph Powondra und Partner in Böheimkirchen. Seit Montag arbeiten hier fünf Ärzte für Allgemeinmedizin, sieben Ordinationsassistenten und ein Krankenpfleger. Ergänzt wird das Team durch drei Physiotherapeuten, drei Mitarbeiter mobiler Dienste sowie einen Psychotherapeuten und einen Sozialarbeiter.

Teamwork & längere Öffnungszeiten

NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger: „Ärzte und Gesundheitsexperten arbeiten in Teams, dadurch kann eine noch bessere Behandlung und Betreuung zu verlängerten Öffnungszeiten erfolgen.“

Gesundheitszentren für Primärversorgung in Niederösterreich müssen mindestens 50 Stunden in der Woche offen halten. Damit sollen auch Tagesrandzeiten abgedeckt werden, damit auch Berufstätige, vor oder nach der Arbeit, die Ordination aufsuchen können. In Böheimkirchen wird man von Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr geöffnet haben.

„Was unser niederösterreichisches Modell der Primärversorgung auszeichnet und von den übrigen Bundesländern unterscheidet, ist die Ausarbeitung eines ausführlichen Basispapiers für eine offene Interessentensuche. Damit waren wir einzigartig und Vorreiter in Österreich“, betont Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer.

Insgesamt soll es 2021 14 Gesundheitszentren für Primärversorgung in Niederösterreich geben. Die nächsten zwei – eines in Schwechat und eines in St. Pölten – eröffnen Anfang 2019.

Die Zentren sollen Anlaufstelle für gesundheitliche Fragen, Akut- und Notfälle, Gesundheitsförderung, die geriatrische Versorgung, chronisch-kranke Patienten usw. werden.

Neben der Krankenbehandlung bietet das Gesundheitszentrum Böheimkirchen – wie auch alle künftigen Gesundheitszentren für Primärversorgung – Angebote für Gesundheitsförderung und Prävention. Dazu zählen etwa die kostenlose Vorsorgeuntersuchung, ein umfassendes Impf-Service und das Programm „Therapie Aktiv“ für Diabetes-Typ-2-Patienten.