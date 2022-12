Virenattacken in allen Lebenslagen

Werbung

Viren bevölkerten die Erde lange vor der Menschheit, denn erst vor etwa sechs Millionen Jahren entwickelte sich allmählich der Mensch. Und Viren werden noch auf unserem Planeten leben, wenn es die Menschheit schon lange nicht mehr geben wird. Zeitgeschichtlich dienen Menschen nur für eine kurze Episode als Wirt für die Evolution der Viren. Die Evolution des Menschen ist hingegen von einem heroischen Kampf gegen Krankheitserreger geprägt. Ein Hauptgegner heißt Virus.

Dr. Susanne Erdmann, seit 2019 Gruppenleiterin am deutschen Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen, erforscht die besondere Liaison von Archaeen (urtümliche Einzeller) und ihren Viren. Viren könnten bereits vor über drei Milliarden Jahren die Erde besiedelt haben. Zellen hätten sich demzufolge erst später aus den Partikeln entwickelt. Diese Hypothese setzt allerdings voraus, dass sich die ersten Viren auch ohne Zellen vermehren konnten. Dafür gibt es aber bislang keine Hinweise. Vielleicht waren die ersten Viren auch kleine, parasitäre Zellen, die innerhalb anderer Zellen lebten. Mit der Zeit könnten diese Parasiten einen Teil ihrer Gene verloren und sich immer stärker auf ihren Wirt verlassen haben (www.mpi-bremen.de). Der Mensch entwickelte sich als archaischer Homo sapiens erst vor etwa 300.000 Jahren, nachweislich in Afrika.

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)

Das deutsche Robert Koch Institut beschreibt das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) als ein einzelsträngiges (ss), negativ orientiertes (–), unsegmentiertes RNA-Virus aus der Familie der Pneumoviridae (Genus Orthopneumovirus). Es besitzt eine doppelschichtige Lipidhülle, in die Glykoproteine eingelagert sind, darunter ein Fusions- (F-) und ein Adhäsions- (G)-Protein. Es gibt zwei Gruppen von RSV, A und B, die sich in der Antigenstruktur des G-Proteins unterscheiden.

Die Virusreplikation findet in den zilientragenden Epithelzellen (Zilien = Flimmerhärchen) der Schleimhäute der Atemwege statt. Durch eine vom F-Protein verursachte Synzytienbildung (z. B. Verschmelzung mehrerer Einzelzellen) und die körpereigene Immunreaktion werden die Epithelien reversibel geschädigt. Dabei entstehender Zelldetritus (Zerfallsprodukte von Körperzellen), einwandernde unspezifische und spezifische Abwehrzellen und Mukus (Schleim) verlegen die Bronchien. Dies begünstigt die Entstehung von nicht belüfteten, aber auch von kompensatorisch zu stark belüfteten Lungenarealen.

Virusstämme beider Gruppen zirkulieren gleichzeitig, RSV A dominiert jedoch in den meisten Jahren. Die Infektion ist üblicherweise selbstlimitierend, die Epithelien regenerieren sich innerhalb von 4–8 Wochen. In allen Altersgruppen können schwere Krankheitssymptome auftreten. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen, mit anderen Worten „5-„ und „70+“.

Influenza-Viren

Erreger der Influenza (oder Grippe) sind, wie das Robert Koch Institut beschreibt, Orthomyxoviren, die in die Typen A, B und C unterteilt werden. Für den Menschen sind die saisonal auftretenden Influenza A- und B-Viren besonders relevant. Diese Influenzaviren sind charakterisiert durch spikeartige Oberflächenstrukturen in der Lipidhülle, die durch die Glykoproteine Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA) gebildet werden.

Die Dauer der Infektiosität wird als Ausscheidung vermehrungsfähiger Viren gemessen. Diese beträgt im Mittel etwa 4 bis 5 Tage ab Auftreten der ersten Symptome. Eine längere Dauer ist aber v.a. bei Kindern möglich.

SARS-CoV-2

Coronaviren sind laut Beschreibung des Robert Koch Institutes membranumhüllte RNA-Viren und bilden Virionen mit einem Durchmesser von ca. 80-140 nm, die große (20-25 nm lange) Oberflächenproteine (Spikes) besitzen (Laue, Kauter et al. 2021). SARS-CoV-2 verwendet (ebenso wie SARS-CoV und HCoV-NL63) das transmembranäre Enzym ACE-2 als Rezeptor, um in die Wirtszellen zu gelangen; unterstützt wird der Zelleintritt durch die zelluläre Protease TMPRSS2 und andere Proteasen (Hoffmann, Kleine-Weber et al. 2020). ACE-2 Rezeptoren als Andockstellen der Körperzellen, die das Eindringen der Viren ermöglichen, befinden sich mit hoher Dichte nicht nur im Respirationstrakt, sondern z. B. auch auf Enterozyten (Darm), Gefäßendothelzellen, Nierenepithel und Myokardzellen (Herz) sowie im Gehirn (Hamming, Timens et al. 2004, Hikmet, Mear et al. 2020, Varga, Flammer et al. 2020, Ziegler, Allon et al. 2020, Zou, Chen et al. 2020).

Verbreitung durch Tröpfchen (Aerosol) in der Luft und auf Oberflächen

Sie können sich infizieren, wenn Sie sich in der Nähe einer Person befinden, die COVID-19 hat, und das Virus einatmen. Sie können sich auch infizieren, wenn Sie eine Oberfläche anfassen, auf der sich das Virus befindet, und danach die Augen, die Nase oder den Mund berühren. In Innenräumen und in Situationen mit vielen Menschen auf engem Raum kann sich das Virus leichter ausbreiten.

Die konventionelle Medizin (Schulmedizin) entwickelte gegen einige Virusarten antivirale Wirkstoffe und Schutzimpfungen. Zusätzlich vermag die moderne Medizin Symptom lindernde und lebenserhaltende Maßnahmen zu setzen. Die Pflanzenheilkunde einschließlich der medizinischen Aromatherapie bietet als Speerspitze ergänzende antivirale, entzündungshemmende und immunmodulierende Maßnahmen. Ätherische Öle zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen. Das Genom von Pflanzen umfasst mehr als 20.000 bis 60.000 Gene. 15 bis 20% dieser Gene kodieren Enzyme für die Bildung von sekundären Metaboliten, die dem Schutz der Pflanze vor Krankheitserregern, Fressfeinden und Konkurrenten dienen.

Vorbeugung und Bekämpfung von Virusinfektionen

Damit wir uns gegen Virus-Attacken erfolgreich zur Wehr setzen können, können wir mehrere Maßnahmen starten:

Stärkung des Immunsystems (Vitamin C [je nach Risiko ev. auch hochdosierte Vitamin C Infusionen, Vitamin D, Zink, Selen, Q10, Supamun® Sticks, Inhalation mit ätherischen Ölen, Bewegung in frischer Luft mit adäquatem Kälteschutz)

Keimreduzierung in der Raumluft (z. B. Raumspray oder Aromastream mit ätherischen Ölen, Stoßlüften), FFP2-Maske lässt fast keine Keime durch

Hemmung des Andockens von Viren an den Schleimhäuten im Nasen- und Rachenbereich sowie in Nasennebenhöhlen und tiefen Atemwegen (z. B. gurgeln mit Listerine®, Coldamaris® plus Nasenspray mit Rotalgen-Extrakt, Coldamaris® Rachenspray mit Carragelose, Coldamaris® prophylactic Nasenspray, Coldamaris® prophylactic Junior Nasenspray, GSE AEROBIOTIC® Ampullen [Inhalationslösung für elektrische Vernebler, z. B. PariBoy®, auf pflanzlicher Basis], Inhalation mit ätherischen Ölen)

Antivirale Aktivität (Paxlovid®, Lagevrio® (jeweils Tabletten für 5 Tage, frühzeitige Einnahme), ergänzend Inhalation mit ätherischen Ölen

Entzündungshemmung (Kortikosteroide als Inhalation oder Tabletten, ergänzend Inhalation mit ätherischen Ölen, …)

Da es eine Vielfalt von wertvollen Produkten zur Immunstärkung und zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten gibt, lassen Sie ich von der Ärztin / dem Arzt, der Apothekerin / dem Apotheker Ihres Vertrauens beraten.

Ein Blick (Einblick) in die Wissenschaft

(aus: Aromatherapie in Wissenschaft und Praxis, Hrsgb. Steflitsch W, Wolz D., Buchbauer G., Heuberger E., Stadelmann I., Stadelmann Verlag, Nov. 2021)

Mani Janice und Mitarbeiter konnten mit ihrem Review (Übersichtsarbeit) bestätigen, dass Naturprodukte einen reichen Schatz an antiviralen Wirkstoffen bieten, wobei sie sich auf phytochemische Wirkstoffe gegen tierische und humane Coronaviren konzentrierten [1]. Erfolgversprechende Substanzen besitzen für gewöhnlich eine konjugierte Ringstruktur (funktionelle Gruppen wie Alkohol- oder Aldehydgruppe) und kommen meist aus der Gruppe der Polyphenole (aromatische Verbindungen mit zwei oder mehr direkt an den aromatischen Ring (z. B. Ring aus 6 Kohlenstoff-Atomen wie Benzol) gebundene Hydroxylgruppen (-OH), z. B. auch in Grüntee und Äpfel).

Asif Muhammad et al. befassten sich auf der seit Jahrzehnten auch wissenschaftlich fundierten antiinflammatorischen (Entzündung hemmend), immunmodulatorischen, bronchodilatatorischen (Bronchien erweiternd) und antiviralen Eigenschaften von ätherischen Ölen in ihrem Review mit möglichen Aktivitäten gegen SARS-CoV-2 [2]. Aus den bekannten Mechanismen gegen behüllte Viren vermag einerseits die lipophile Natur (gut in Fetten und Ölen lösbar) der ätherischen Öle die virale Membran zerstören, andererseits können zahlreiche aktive Inhaltsstoffe dieser Öle auf verschiedenen Stufen der Virusreplikation synergistisch zusammenwirken. Eine Kombination aus anti-CoV-2-Arzneimittel und aromatischem Phytotherapeutikum verspricht einen effektiven therapeutischen Ansatz.

Die in klassischem Sinne aus der Membran der Wirtszelle und darin eingelagerten viralen Proteinen bestehende Virushülle zeigt eine Lipid-Doppelmembran (Phospholipide). Zahlreiche ätherische Öle, wie Nelke und Oregano, besitzen die Fähigkeit, diese biologischen Membranen zu zerstören, oder dislozieren, wie elektronenmikroskopische Bilder zeigen [3]. Die lipophilen ätherischen Öle interagieren dabei beim Andocken des Virus an die Wirtszelle mit den viralen Membranproteinen [4]. Obwohl eine Resistenzentwicklung durch virale Mutationen möglich ist, bleiben die Viren nach einem Kontakt mit ätherischen Ölen weiterhin sensibel. Das macht eine Selektion von resistenten Mutanten unwahrscheinlich [5].

Auswahl an ätherischen Ölen mit antiviraler Aktivität

Bergamotte, Eukalyptus, Ingwer, ostindisches Lemongras, Melisse, Niaouli, Pfeffer schwarz, Ravintsara, Rosengeranie, Salbei, Teebaum, Thymian, Zitrone, Zimtblatt

Raumbeduftung (ca. 50 m3) zur Verminderung der Keimbelastung in der Raumluft

5 Tr. Eukalyptus + 4 Tr. Myrte CT 1,8-Cineol + 3 Tr. Teebaum + 5 Tr. Zitrone (statt Teebaum ev. Zimtblatt, Weihrauch, Nelke)

Anwendung: Aromastream oder ähnliches, 2 bis 4x täglich, zwischendurch Stoßlüften; für die Duftlampe 5 bis maximal 8 Tropfen ätherische Öle für ein Zimmer von ca. 15 m2

Immunmodulation und Entzündungshemmung

Auswahl ätherischer Öle: Bergamotte, deutsche Kamille, Eukalyptus, Myrte Ct 1,8-Cineol, Schafgarbe, Lavendel, Patchouli, Thymian, Zitrone, Zitronenverbene, Weihrauch arabisch, westindisches Lemongras, Rosmarin Ct 1,8-Cineol, Nadelholz-Öl

Immun-Gesundheits-Kegel: Ein starkes Immunsystem ist eine Schlüsselfunktion für unsere Gesundheit. Der Gesundheitskegel zählt entscheidende Funktionen, Mittel und Emotionen für die Stärkung des Immunsystems auf.