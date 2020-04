Nicht notwendige Operationen verschieben. So lautete vor mehr als einem Monat die Empfehlung des Gesundheitsministeriums für Spitäler. Nun aber sollen auch im Gesundheitssystem erste Schritte in Richtung Normalbetrieb gesetzt werden. Das Ziel von damals bleibt: „Der Schutz des Systems hat erste Priorität“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Das gilt auch für Niederösterreich: „Wir beginnen jetzt mit den genauen Planungen, wie wir schrittweise wieder zu einer neuen Art der Normalität in den Kliniken in den nächsten Wochen kommen“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Zunächst würde es vor allem um Behandlungen gehen, die medizinisch nötig wären und nur kurze Aufenthalte und keine Intensivkapazitäten benötigen. „Unser großer Vorteil in Niederösterreich ist , dass wir mit der Landesgesundheitsagentur nur einen Träger für alle 27 Klinik-Standorte haben und damit die Kapazitäten zwischen den Spitälern besser steuern können.“

Klar sei, dass die Rückkehr zur Normalität noch Wochen dauern würde. „Wichtig ist, dass sich die Infektionszahlen weiter positiv entwickeln und sich die Menschen an die Schutzmaßnahmen halten“, so Pernkopf.

Das gilt auch für die Patienten im niedergelassenen Bereich. Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten und nur zum Arzt gehen, wenn das davor telefonisch vereinbart wurde. Damit nicht zu viele auf einmal im Wartezimmer sitzen.

Die NÖ Zahnärztekammer setzt auf eine langsame Ausweitung auf normale Ordinationszeiten. Zum Schutz der Kollegen und Mitarbeiter in den Ordinationen gilt aber: „Wir brauchen Nachschub von FFP3-Masken für Zahnärzte!“, fordert NÖ Zahnärztekammer-Präsident Hannes Gruber. Insbesondere auch weil bei der Zahnbehandlung Aerosol-Wolken entstehen, in denen das Virus auch übertragen werden kann.

Schutzmasken weiterhin ein Problem

Dass es zu wenig Schutzausrüstung gibt, kritisieren seit Anfang Februar auch viele Ärzte in NÖ. „Wir sind täglich der Kontamination ausgesetzt, täglich riskieren wir unsere Gesundheit, unser Leben und auch die unseres Personals, solange wir nicht genügend Schutzausrüstung haben“, sagt etwa Samir Tillawi, Hausarzt unter anderem in Enzersdorf/Fischa.

Die Schutzausrüstung des Normalbetriebs reiche aktuell nicht aus, gleiches gilt für die Masken und Handschuhe, die es derzeit unter anderem von der Gesundheitskasse gebe. Dazu kommt die finanzielle Belastung. Die Schutzausrüstung für einen Hausbesuch würde mehr kosten, als man honoriert bekäme. Und das, obwohl man täglich Spitalsambulanzen entlasten würde. Viele Ordinationen würden defizitär laufen.

Ähnlich sieht das Elisabeth Zahlbruckner, Allgemeinmedizinerin aus Ebreichsdorf. Ihrer Ansicht nach fehle es unter anderem an Information darüber, welche ihrer Patienten positiv getestet wurden. Sie betont, dass man ohne ausreichende Schutzausrüstung Patienten, das Team und sich selbst gefährde, und kritisiert, dass sie schon vor Wochen einen Kontakt zu Masken aus China mit dem Ministerium hergestellt hätte, aber dann wochenlang nichts passiert sei. Ärztin Ulrike Giwiser zufolge brauche es eine koordinierte Beschaffung von Schutzmitteln, die Unterstützung abgelegener Ordinationen und eine finanzielle Absicherung von Ärzten.

NÖ-Ärztekammer-Präsident Christoph Reisner zur Schutzausrüstungsproblematik: „Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder Schutzausrüstung von unterschiedlichen Organisationen zur Verfügung gestellt bekommen und das Rote Kreuz uns als Partner in dieser herausfordernden Situation bei der Verteilung hilft.“ Aber: „Wir wissen natürlich, dass dies nicht ausreichend ist, um alle unsere Ärztinnen und Ärzte ausreichend zu schützen, dafür wäre wesentlich mehr Material nötig.“ Man arbeite intensiv daran, mehr zu bekommen. Dass man sich täglich bemühe, betonte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag.