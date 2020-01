„Im vergangenen Jahr wurde im Bereich der sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste eine verstärkte Nachfrage verzeichnet", sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfswerk, Volkshilfe, Caritas der Diözese St. Pölten, Caritas der Erzdiözese Wien sowie des Roten Kreuz NÖ haben in den 181 Sozialstationen Niederösterreichs im Vorjahr etwa 3,65 Millionen Einsatzstunden geleistet. Das sind ca. 70.000 Stunden mehr als noch 2018.

Die erbrachten Einsatzstunden werden vom Land mit rund 107 Millionen Euro gefördert. Die mobile Pflege ist weiterhin beliebt: Mehr als 17.200 Niederösterreicher nehmen aktuell das Angebot der mobilen Dienste in in Anspruch.

Besonderen Wert legen die Anbieter auf die Einbindung von pflegenden Angehörigen und deren Begleitung und Unterstützung. Durch entlastende Gespräche, Beratung zu Pflegegeld, Ersatzpflege, Notruftelefon oder „Essen auf Rädern“ sind die Mitarbeiter wichtige Begleiter, die sich professionell um den möglichst langen Verbleib Betroffener im Eigenheim bemühen.

„Im Jahr 2019 haben wir eine starke Nachfrage an Pflegeangeboten verzeichnet. Mit dem gut ausgebauten Netz an Sozialstationen in unserem Bundesland gelingt es uns, hochwertige Pflege- und Betreuungsleistungen anzubieten. Der Bedarf wird aufgrund der demographischen Entwicklung weiter steigen“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Überdies wisse man, dass der Großteil der Betreuten zu Hause gepflegt werden will.