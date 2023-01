Kochen ist (k)eine Kunst: So lernt man, besser zu kochen

Werbung

So gibt es eine Reihe guter Gründe, die Kochkünste zu verbessern: Selbst zu kochen spart Geld, ist gesund und man weiß immer genau, was in den zubereiteten Speisen enthalten ist. Man kann gezielt die Lebensmittel integrieren, die einem guttun, die man verträgt und die man am liebsten mag. Wem es im Alltag leicht fällt, regelmäßig selbst zu kochen und dabei verschiedene Gerichte in den Speiseplan zu integrieren, legt den Grundstein für einen gesunden Lebensstil. Doch wie gelingt es, die eigenen Kochfertigkeiten auszubauen und neue Rezepte zu erlernen? Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Verstehen Sie die Grundlagen

Um eine gute Basis für weitere Kochprojekte zu haben, ist es wichtig, zunächst die Grundlagen zu verstehen. Dazu gehört es, verschiedene Schnitttechniken für Obst und Gemüse zu kennen oder zu wissen, wie man mit bestimmten Zutaten umgehen muss. Auch das Verständnis für Herdplatten und Ofen ist wichtig, ebenso wie der Umgang mit sämtlichen weiteren Küchengeräten, die Sie nutzen möchten. Ein wichtiger Aspekt beim Kochen ist außerdem das Würzen: Lernen Sie, welche Gewürze und Kräuter zu welchen Speisen passen, wie man sie am besten verwendet und welche Geschmacksnuancen miteinander harmonieren. Es gibt immer wieder Neues, was man über Gewürze lernen kann. Dabei gibt es manchmal gar kein Richtig und kein Falsch. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Sie sind frei und können selbst ausprobieren, was Ihnen gefällt. Beim Kochen ist es wie mit den meisten Fähigkeiten: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So gilt hier vor allem: Üben, üben, üben und sich nicht zu sehr zu ärgern, wenn es einmal doch nicht so gut schmeckt.

Halten Sie sich anfangs an Rezepte

Wenn die Basics stehen, kann man definitiv neue Sachen in der Küche ausprobieren und experimentieren. Anfangs hat es allerdings auch etwas für sich, wenn man sich an Rezepte hält. Die findet man ganz einfach online – wie zum Beispiel das Rezept für diesen einfachen Schokokuchen oder diese leckere Lauchsuppe. Alternativ wird man auch auf Food-Blogs oder in Rezeptbüchern fündig. Eine weitere Möglichkeit ist es, auf praktische Kochboxen zurückzugreifen. Bei HelloFresh beispielsweise wählt man vorab aus einer Auswahl verschiedener Rezepte das aus, was einem am besten gefällt. Anschließend erhält man alle dafür notwendigen Zutaten zusammen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, der man nur noch folgen muss. Auf diese Weise ist es leicht, den eigenen kulinarischen Horizont zu erweitern. Man probiert Dinge aus, auf die man möglicherweise von selbst nicht gekommen wäre. Und durch die genaue Erklärung gelingt die Zubereitung in der Regel gut – eine einfache Alternative also, wenn man einmal keine Lust auf Experimente und potentielle Misserfolge hat.

Einen Kochkurs besuchen

Es gibt viele Möglichkeiten, um kochen zu lernen. Vor allem das Internet bietet eine Menge praktischer Tutorials und Erklär-Videos, in denen man sich neue Fähigkeiten aneignen kann. Kaum etwas ist jedoch effektiver, als sich bestimmte Arbeitsschritte vom Profi erklären zu lassen. Erfahrene Köche können Tipps und Tricks teilen, auf die man von selbst mitunter nach jahrelanger Praxis nicht gekommen wäre. Indem man Fragen stellt und Feedback bekommt, entwickelt man sich oft viel schneller weiter als allein im „stillen Kämmerlein“. Kochkurse lohnen sich besonders auch dann, wenn man eine spezielle Technik oder eine besondere Küche erlernen möchte. Man hat dort die Möglichkeit, sich ganz auf ein bestimmtes Thema oder Gericht zu konzentrieren, ohne durch den Alltag oder das Chaos in der eigenen Küche abgelenkt zu sein.

Ein weiterer Vorteil ist die Interaktion: Nicht nur mit den Kursleitenden, auch mit anderen Kursteilnehmenden kommt man einfach ins Gespräch. So kann man sich austauschen und von den Erfahrungen der anderen profitieren und lernen. Vielleicht knüpft man auf Dauer sogar Kontakte, mit denen man auch nach dem Kurs die gemeinsame Freude am Kochen teilen kann, beispielsweise bei Koch-Abenden oder beim Austausch neuer Rezepte. Kochkurse sind auch eine gute Möglichkeit, am Ball zu bleiben, wenn man einmal spürt, dass die Motivation abhandenkommt. Durch den neuen Input und die Energie der Gruppe fühlt man sich anschließend oft inspiriert und hat Lust, das neue Wissen anzuwenden und auszuprobieren.

